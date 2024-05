Maio Verde alerta para o glaucoma

A- A+

No mês de maio, a campanha Maio Verde, chama a atenção para o glaucoma, uma das principais doenças oculares em todo o mundo e que pode causar cegueira irreversível. As doenças oculares podem trazer impactos negativos para o bem-estar e a independência das pessoas. Segundo a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB), 1,7 bilhão de pessoas estão com alguma deficiência visual e o glaucoma é responsável por 7,7 milhões de casos de deficiência visual e cegueira no mundo.

O glaucoma é uma condição ocular degenerativa e crônica que acomete o nervo óptico, estrutura responsável por levar as informações visuais captadas pelos olhos até o cérebro para a formação da visão. Quando a pressão intraocular apresenta níveis mais elevados, ao longo dos anos, acaba danificando o nervo óptico, o que causa o comprometimento do campo visual e, se não tratado adequadamente, pode levar à perda da visão de forma irreversível.



Em relação ao glaucoma primário, ligado à hereditariedade ou envelhecimento, não há como prevenir o seu aparecimento. No entanto, é possível prevenir o seu avanço através do diagnóstico e tratamento precoce. A doença só pode ser diagnosticada nas consultas de rotina com o oftalmologista. Já quando o glaucoma ocorre de forma secundária, a prevenção está no controle das comorbidades que são fatores de risco, como a diabetes, miopia e hipertensão. Para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda conversou no Canal Saúde, da Rádio Folha 96,7 FM, com o oftalmologista, Ermano Melo, especialista em córnea, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa que explicou com mais detalhes o que é o glaucoma



Médico oftalmologista, Ermano Melo. Foto: Divulgação

“O glaucoma é uma doença do nervo óptico, que seria como se fosse a morte do nervo óptico, ele vai morrendo lentamente e perdendo suas fibras nervosas. E com isso a pessoa vai perdendo o campo visual de fora para dentro, lentamente ao longo dos anos e se não for tratado termina fechando completamente o campo visual e a pessoa perdendo também a visão central, então a gente pode dizer que é uma neuropatia óptica do nervo óptico. O problema é que é uma doença silenciosa, e que às vezes a pessoa não sabe que tem, e a maior causa de cegueira Irreversível do mundo”



O especialista alertou sobre a importância dos exames de prevenção dessa doença que é extremamente silenciosa



“A luz de alerta costuma ser o histórico familiar, porque o glaucoma é uma doença silenciosa, ou seja, o paciente na maioria das vezes não sente nada. A gente costuma dizer que no olho a pressão normal é entre 12 e 18, 20, mas quando se tem glaucoma a pressão pode chegar a 24, 25, 26. E com essa pressão alta no olho o paciente pode sentir dores no olho, dor de cabeça aí é o paciente às vezes procura um serviço médico, mas na grande maioria das vezes o paciente não tem sintomas então ele não desconfia que tem glaucoma daí entra a importância de fazer um exame oftalmológico anual.”

