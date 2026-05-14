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Canal Saúde Maio Verde reforça alerta sobre glaucoma, principal causa de cegueira irreversível Doença silenciosa afeta mais de 1,7 milhão de brasileiros e exige diagnóstico precoce

Perda gradual da visão, dificuldade para enxergar em ambientes escuros, dores nos olhos e alterações no campo visual. Conhecido como uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma é uma doença silenciosa que exige atenção e acompanhamento oftalmológico regular.

Durante o mês de maio, a campanha Maio Verde reforça a importância da conscientização sobre o glaucoma, uma neuropatia óptica progressiva que afeta mais de 1,7 milhão de brasileiros. O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado são fundamentais para reduzir os impactos da doença na saúde pública e preservar a qualidade de vida dos pacientes.

Especialistas alertam que, em muitos casos, o glaucoma não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que pode dificultar o diagnóstico. Entre os principais fatores de risco estão histórico familiar, idade avançada, pressão intraocular elevada, diabetes e hipertensão.

Nesta quinta-feira (14), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou com a oftalmologista do Hospital de Olhos Santa Luzia, Mariana Barros, no Canal Saúde, sobre os principais sinais do glaucoma, os fatores de risco, formas de prevenção e a importância do rastreio oftalmológico regular.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Segundo a oftalmologista Mariana Barros, o acompanhamento regular é essencial para evitar a progressão da doença.

“O glaucoma é uma doença silenciosa e, muitas vezes, o paciente só percebe alterações quando já existe comprometimento importante da visão. Por isso, o rastreio oftalmológico é fundamental”, explica.

Mariana Barros, oftalmologista

A especialista também reforça que o tratamento adequado pode ajudar no controle da doença e na preservação da qualidade de vida.

“Quando diagnosticado precocemente, o glaucoma pode ser controlado com acompanhamento médico, uso correto das medicações e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos”, destaca.

Por fim, a campanha Maio Verde reforça a importância da conscientização sobre a saúde ocular e da realização de consultas oftalmológicas periódicas, especialmente entre pessoas com fatores de risco para a doença.

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