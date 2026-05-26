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FESTIVAL "Mais Mães no Rolê" realiza sua primeira edição no domingo (31) Evento movimenta a comunidade da Vila Cardeal com várias atividades para as mães

O Festival Mais Mães no Rolê realiza sua primeira edição e movimenta a comunidade da Vila Cardeal, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife promovendo muitas atividades para os participantes. O evento é gratuito e acontece neste domingo (31), na Praça do Mariano Teixeira, das 9h às 20h.

O evento conta com atividades de artes visuais, batalhas e cultura urbana, roda de diálogo, música, espaço infantil e feira colaborativa de mães. A ideia é unir as mães em um espaço de encontro, no qual elas se conectam, se abraçam e ocupam seu espaço.

Foto: Mila Barros/Festival Mais Mães no Rolê

Com mais de dez horas de movimentação coletiva e realizada por mais de 30 mães-artistas, as atividades social, infantil e artístico-culturais do festival são originárias da cultura hip hop, focadas principalmente nas artes visuais e na valorização da pauta de gênero, entre outras: periférica; urbana; identidade racial; educação; classe; pertencimento; acolhimento; inclusão; e transformação social.

A programação é aberta, pois considera a importância que o assunto também tem para o público masculino. O festival une suporte para as mães e apoio pedagógico para as crianças, proporcionando um momento especial.

Umas das idealizadoras do evento, Mila Barros, destaca a importância das atividades para o entrosamento das mulheres da comunidade.

"O Festival Mais Mães no Rolê nasce como um grito, um manifesto e um lembrete: a gente pode continuar. O que importa é lembrar que a maternidade não precisa nos afastar da arte, do graffiti, da cultura urbana, dos sonhos e dos locais que ocupamos. É por isso que o festival disponibiliza um espaço infantil com cuidadoras e oficinas para as crianças. Com isso, as mães podem viver esse festival com mais tranquilidade, presença e troca”.

Conheça @maismaesnorole_

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