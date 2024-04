Maison 17, espaço coletivo que reúne arte e moda é reinaugurado em Casa Forte

No próximo dia 18, acontece o coquetel de reinauguração da Maison 17, antiga ELLA, na dezessete de agosto, em Casa Forte. O espaço é uma referência em reunir arte e moda, onde artesãos e artistas, expõem peças autorais, únicas, sob a curadoria da também artista plástica, Cati Torres. E segundo ela, é um convite para quem deseja não apenas comprar, mas fazer uma imersão artística.

De acordo com a curadora da Maison 17, a ideia é proporcionar para o público uma experiência diferente, em que o cliente pode encontrar em um só espaço, peças únicas e autorais de artistas plásticos, artesãos e designers.

“ Somos um espaço coletivo, que reúne trabalhos únicos, de profissionais com estilos próprios. Além de proporcionarmos visibilidade, expondo o trabalho deles, somos um ponto de encontro de artistas do cenário pernambucano. Também funcionamos como um espaço de atividades, com oficinas voltadas para arte e moda”, destacou a curadora da Maison 17, Cati Torres.