A- A+

CULTURA POPULAR Mamulengo Flor Mimosa ocupa mercados públicos do Recife com apresentações gratuitas Projeto leva o tradicional Teatro de Boneco Popular do Nordeste a seis mercados da capital durante o mês de julho, com música ao vivo, improviso, acessibilidade e valorização da cultura popular pernambucana.

Os mercados públicos do Recife recebem, ao longo do mês de julho, a circulação do Mamulengo Flor Mimosa, com apresentações gratuitas do tradicional Teatro de Boneco Popular do Nordeste. O projeto passará pelos mercados da Boa Vista, Madalena, Encruzilhada, Casa Amarela, Cordeiro e Afogados, valorizando um dos mais importantes patrimônios da cultura popular brasileira.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o mamulengueiro, poeta popular, cantador Mestre Adiel Luna, que fala sobre o poder de conexão dos mercados públicos

O mercado é lugar de coisas maravilhosas: de encontro, de história, de memória, de sabores. É um convite para ver o teatro de boneco, mas é principalmente um convite para as suas próprias raízes”, afirma Mestre Adiel Luna

Os espetáculos unem música ao vivo, poesia popular, elementos circenses, ventriloquia, improviso e a participação de um grupo de Cavalo-Marinho, tornando cada apresentação única. A iniciativa busca aproximar públicos de diferentes idades dessa manifestação cultural marcada pela oralidade e pela interação com a plateia.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A produção executiva é de Luciane Bacelar, com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura. A programação também garante acessibilidade, com intérprete de Libras e espaço reservado para pessoas com deficiência, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

SERVIÇO:

Circulação do Mamulengo Flor Mimosa nos Mercados Públicos do Recife

10 de julho (sexta), às 12h30 – Mercado da Boa Vista

11 de julho (sábado), às 12h30 – Mercado da Encruzilhada

12 de julho (domingo), às 9h – Mercado da Madalena

17 de julho (sexta), às 12h30 – Mercado do Cordeiro

9 de julho (domingo), às 9h – Mercado de Afogados

24 de julho (sexta), às 8h – Mercado de Casa Amarela ACESSO GRATUITO

Dia 27 de julho (segunda) - Apresentação na Escola Municipal Monteiro Lobato (Peixinhos)

13h50 – Ensino Fundamental I e II

18h40 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Veja também