A- A+

TEATRO Mandacarópolis leva música de Luiz Gonzaga ao Teatro Apolo Espetáculo inspirado em "Xote das Meninas" será apresentado nos dias 16 e 17 de maio, reunindo música, festas populares e reflexões sobre autonomia feminina

O espetáculo "Mandacarópolis" estreia nos dias 16 e 17 de maio, no Teatro Apolo. Inspirada na canção "Xote das Meninas", a montagem cria uma cidade fictícia do interior nordestino para contar a história de Carolina, personagem citada na música lançada em 1953, com dramaturgia de Gabriella Sena e direção de Bia Azevedo e Adriano Portela. A peça mistura festas populares, relações familiares e humor para abordar temas ligados à autonomia feminina.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz Gabriella Sena e a diretora do Beatriz Azevedo, a autora da peça fala sobre a mensagem por trás do humor na peça.

A gente não tá ali só por estar, tem uma mensagem também, né? E acho que por mais que seja o nosso maior objetivo que o público saia de lá muito satisfeito [...] e dar muitas risadas, tem esse papel em relação a esse sentimento dos pais”, afirma Gabriela Sena

Com música, humor e elementos da cultura popular, “Mandacarópolis” leva ao palco histórias marcadas por alegria, fé, resistência e amor. Além de “Xote das Meninas”, a trilha sonora inclui sucessos de Luiz Gonzaga, como "Numa Sala de Reboco" e "Vem Morena".

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A ideia do espetáculo surgiu quando Gabriella Sena ouvia a música após um ensaio na escola Cobogó das Artes. Segundo a autora, a imagem de uma mulher forte e cheia de coragem deu origem às personagens e ao universo da peça.

Serviço

Espetáculo: Mandacarópolis

Local: Teatro Apolo, Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Datas: 16 e 17 de maio

Horário: 19h (sábado) e 18h (domingo)

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Vendas: Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/mandacarOpolis---escola-cobogO-das-artes/3391430) e presencialmente na bilheteria do Teatro.

Classificação: Não recomendado para menores de 10 anos

Direção: Bia Azevedo e Adriano Portela // Dramaturgia: Gabriella Sena

15h30 - Ludmila Pessoa, atriz do espetáculo "Solo Fértil", Montagem aborda o extermínio dos povos originários, a maternidade e o ser mulher, a escolas públicas do Recife

Veja também