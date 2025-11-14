A- A+

LANÇAMENTO Márcio Oliveira lança single em parceria com André Rio A estreia de "Menina das Olinda", dia 27 de novembro, vem para ampliar o repertório versátil do artista pernambucano que tem levado a música regional para a Europa

O cantor e compositor Márcio Oliveira lança dia 27 de novembro o single “Menina das Olinda”, em parceria com André Rio. A ideia da composição é fazer uma homenagem à cidade de Olinda, um agradecimento especial pela acolhida e muitos momentos marcantes na sua carreira.

Para falar sobre o lançamento do single, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor e compositor Márcio Oliveira. No bate-papo, ele revelou o processo de composição da música.

A canção ‘Menina das Olinda’ nasceu despretensiosamente, num dia de domingo, indo para o jogo do Santa Cruz. Mostrei a melodia para André Rio e disse pra ele que queria fazer uma música em homenagem a Olinda e ao jeito livre e festeiro das mulheres olindenses... As palavras foram surgindo, fomos cantarolando e assim nasceu ‘Menina das Olinda’, sem o ‘s’ mesmo, como a gente fala pelas ruas e ladeiras da Marim dos Caetés! Essa é minha forma de abraçar e agradecer a cidade que sempre me acolhe”.

Trompetista nascido em Casa Amarela, zona norte do Recife, Márcio iniciou os estudos musicais ainda na infância e se tornou um dos nomes mais respeitados da cena pernambucana. Com passagens por grupos como Orquestra Popular do Recife e colaborações com os artistas Otto, Di Melo, entre outros, ele construiu uma carreira marcada pela versatilidade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Nos últimos anos, Márcio atuou como convidado especial do projeto Viva Pernambuco, levando a música do Estado para países europeus. Recentemente, foi atração do Festival Pernambuco Meu País, em Gravatá, agreste pernambucano. Seu trabalho atual reforça o diálogo entre tradição e ritmos afro-brasileiros, consolidando-o como uma voz singular na música popular brasileira.

Mais do que um instrumentista virtuoso, Márcio Oliveira é um criador inquieto que transforma o sopro em poesia sonora, um verdadeiro embaixador da cultura pernambucana.

