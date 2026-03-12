A- A+

Canal Saúde Março Azul alerta para o câncer do intertino: saiba os sintomas e avanços do tratamento Especialista alerta para aumento de casos entre jovens e explica sinais que costumam passar despercebidos

A campanha Março Azul é a iniciativa mundial e nacional de conscientização sobre o câncer de intestino (colorretal), focada no diagnóstico precoce e prevenção.

O movimento alerta para a necessidade de rastreamento a partir dos 45 anos, com exames como colonoscopia, pois o tumor é silencioso e tem até 90% de chances de cura se detectado cedo.

Nesta quinta-feira (12), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o Dr. Rômulo Furtado, cirurgião oncológico do Aparelho Digestivo, especialista em cirurgia robótica. Ele é coordenador do Real Instituto de Cirurgia Oncológica- Rico, do Hospital Português; e professor da Residência de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo do IMIP.

O Dr. Rômulo Furtado iniciou a conversa alertando para uma mudança drástica no perfil dos pacientes diagnosticados com câncer de intestino

"Aumentou muito a incidência de câncer coloretal em pacientes jovens. O público que a gente operava antes era um público mais, digamos, de 60 anos para cima. Nos últimos anos, praticamente a gente tem operado paciente de 30, de 40. As causas são as mesmas, é a nossa dieta típica, a gente toma pouca água, a gente come pouca fibra, a gente come muito alimento processado."

O especialista explicou que o sangramento nas fezes nem sempre é óbvio ou vermelho vivo

"Muitas vezes e na maioria das vezes é assim, ele é um sangue tipo borra de café, é um sangue mais escuro que ele se mistura ali com as fezes. A outra questão que a gente vê muito na prática são alguns pacientes que têm anemia de forma inexplicável. A hemoglobina está ali e o paciente acaba tomando ferro e muitas vezes o problema é um tumor que tá começando"

O cirurgião enfatizou que a origem do câncer de intestino é multifatorial, mas trouxe um dado animador sobre como o simples hábito de se movimentar pode alterar drasticamente as chances de desenvolver a doença

"A atividade física já tem um estudo recente, muito bom que o fato da gente fazer atividade física, de correr, de caminhar, diminui 30% o risco de ter câncer colretal, 150 minutos por semana. E a gente tem que colocar isso em prática porque 30% é um número muito bom"

Por fim, o médico abordou o principal temor dos pacientes diagnosticados com a doença: o uso permanente da bolsa de colostomia

"Essa é a dúvida mais comum que eu tenho: 'doutor, eu vou ficar com aquela bolsa que a gente chama de colostomia?'. A gente sempre, se o paciente tiver condições clínicas, faz a costura. Hoje a gente dá muito mais importância em preparar o paciente, em nutrir melhor, em fazer uma anastomose [costura] mais segura e a chance maior é que essa costura pegue e o paciente não precise daquela bolsa"

