Março Roxo reforça conscientização sobre a epilepsia 

A epilepsia é uma doença neurológica que pode afetar pessoas de diversas idades e por várias motivações, caracterizada pela presença de crises convulsivas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), ela atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo.

Nesta quarta-feira (26), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o neurologista João Gabriel Ribeiro, que falou sobre a epilepsia.

O neurologista João Gabriel Ribeiro explicou o que é epilepsia

Neurologista Dr. João Gabriel Ribeiro/Foto: Divulgação

Ao ser perguntado sobre quais casos é mais comum o indivíduo ter epilepsia, explicou

O Dr. João Gabriel Ribeiro falou sobre qual momento da vida a epilepsia geralmente se manifesta

“Existem dois picos de aumento da incidência das crises epilépticas, 1 é o nascimento, então crianças, 2 os idosos. Na população 1, que são as crianças, as principais causas seriam as epilepsias genéticas, infecções, malformações. Já a população 2, mais idosa, infecção, distúrbios hidroeletrolíticos, AVC são as principais causas."