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TEATRO Mateus Solano apresenta "O Figurante" no Teatro Luiz Mendonça Espetáculo "O Figurante" chega ao Recife com uma narrativa que une humor, emoção e questionamentos sobre identidade

O ator Mateus Solano retorna aos palcos com "O Figurante", espetáculo que marca sua estreia em um monólogo e chega ao Recife para curta temporada. Na peça, um ator acostumado a ocupar papéis discretos passa a enxergar a própria vida sob outra perspectiva, questionando escolhas, sonhos e o espaço que ocupa no mundo. A montagem será apresentada nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, no Teatro Luiz Mendonça, oferecendo ao público uma experiência que convida à reflexão sem abrir mão da leveza.

Para falar sobre o monólogo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Mateus Solano, ele fala sobre o desafio e o medo de estrelar o seu primeiro monólogo.

Eu só me vi preparado realmente para encarar um monólogo agora depois de tantos anos de carreira. Fiquei com muito medo da solidão, mas não estou sozinho, nunca sozinho em cena”, afirma Mateus Solano

Com uma encenação centrada na interpretação, Solano conduz a história dando vida a diferentes personagens e situações. A narrativa combina humor e momentos de introspecção para abordar temas presentes no cotidiano de muitas pessoas. A direção é do ator Miguel Thiré com texto e roteiro da atriz e diretora Isabel Teixeira.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

SERVIÇO

"O Figurante", com Mateus Solano

Dias 31 de julho de 2026 (sexta-feira), às 20h

Dia 1º de agosto de 2026 (sábado), às 20h

Dia 2 de agosto de 2026 (domingo), às 17h

Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 160 e R$ 80 (meia), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma online

Duração: 70 minutos

Informações: (81) 98463.8388, @ofigurante_espetaculo

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