SHOW

Maurício Manieri apresenta turnê "Classics Super Hits" no Recife

Show no Teatro Guararapes, dia 30 de agosto, celebra 25 anos de carreira com sucessos próprios e clássicos internacionais dos anos 70, 80 e 90

Cantor Maurício Manieri na turnê Classics Super HitsCantor Maurício Manieri na turnê Classics Super Hits - Foto: Divulgação

O cantor Maurício Manieri sobe ao palco do Teatro Guararapes, no Recife, com a turnê "Classics Super Hits", no dia 30 de agosto. O show celebra os 25 anos de carreira do artista e reúne sucessos próprios e clássicos internacionais que marcaram os anos 1970, 1980 e 1990. 

 

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor Maurício Manieri, na tarde desta quinta-feira (28). A singular mistura de pop, soul e romantismo,  bem como a sua voz marcante, grave e rouca fala como deve encantar o público pernambucano de várias idades. 

 

É uma grande alegria levar para o Recife a Classics Super Hits. Uma turnê que me emociona e revela o melhor de mim no palco. As músicas desse repertório marcaram épocas, gerações, vidas… Esse show traz tudo isso à tona”, declarou Maurício Manieri. “É uma apresentação muito especial, há uma interatividade muito divertida com o público. A gente canta, dança e se envolve em um super espetáculo, que celebra o melhor dos anos 1970, 1980 e 1990. Estou muito feliz pela nova temporada dessa turnê incrível. Tenho certeza que vamos nos divertir bastante, meus amores”, acrescentou ele.

 

Conhecido pela mistura de pop, soul e romantismo, Manieri promete emocionar o público com sua voz marcante e a produção moderna da nova turnê. O repertório inclui hits como “Minha Menina”, “Bem Querer” e “Se Quer Saber”, além de canções como “All Night Long, Love Is In The Air” e “Classic”. Segundo o cantor, a apresentação é interativa e aposta em momentos de dança e celebração.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A turnê já passou por São Paulo e segue por diversos estados brasileiros até o fim do ano. No Recife, os ingressos variam de R$ 110 a R$ 320 e estão à venda no site cecontickets.com.br.

 

SERVIÇO


Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
Horário: 21h
Local: Centro de Convenções - Teatro Guararapes - Olinda-PE
Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis
Ingressos: De R$ 110,00 a R$ 320,00. (Disponíveis no cecontickets.com.br)
Responsável: Vidaliere Music e Eventos Ltda 

