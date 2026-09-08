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SHOW Maurício Manieri traz "Classics - Tour Inesquecível" ao Recife Show acontece no Teatro Guararapes, no dia 11 de setembro, com grandes sucessos da carreira e clássicos nacionais e internacionais

O Teatro Guararapes recebe no dia 11 de setembro, às 21h, o cantor e compositor Maurício Manieri. O artista chega à capital pernambucana com a turnê "Classics - Tour Inesquecível", espetáculo que marca uma nova fase do projeto, reunindo música, memórias e momentos de conexão com o público. A apresentação percorre diferentes cidades do país e conta com novo cenário e figurinos preparados especialmente para a turnê, inspirados em grandes shows internacionais.

Para falar sobre o show no Recife, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor Maurício Manieri, que destaca a recepção do público no Recife e do Nordeste.



O primeiro fato de tocar em Recife é que é um lugar maravilhoso, onde as pessoas me tratam com tanto carinho e tanto respeito. Eu fiz shows todos os anos nos últimos seis anos, e é o lugar de um público que gosta de música, que é muito animado, receptivo, carinhoso e educado, por isso adoro o Recife, Pernambuco e o Nordeste”, afirma Maurício Manieri.



No repertório estão sucessos como "Minha Menina", "Bem Querer", "Classic" e "Pensando em Você". A seleção musical também inclui clássicos nacionais e internacionais que ganham novas interpretações na voz do artista. O show alterna momentos ao piano com passagens mais dançantes, acompanhadas por uma banda e arranjos preparados para a turnê.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Além das músicas, Manieri conduz a apresentação com histórias e momentos de interação com a plateia. A proposta é reunir diferentes gerações em uma noite marcada por canções conhecidas e lembranças afetivas. Os ingressos para o show no Teatro Guararapes estão disponíveis para o público que deseja reviver as músicas em um momento de pura nostalgia.

SERVIÇO

Data: 11 de setembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda - PE

Classificação: Livre. (menores de 14 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Vendas pelo Cecon Tickets.: cecontickets.com.br

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