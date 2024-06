A- A+

QUEIMADURAS Medicamento da Hemobrás salva vidas de vítimas de queimaduras no São João Nas festas juninas com o uso de fogos de artifícios e fogueiras, a média mensal de pessoas queimadas tende a crescer, nas emergências hospitalares

Nas festas juninas crescem os casos de queimaduras pelo uso de fogos de explosão e de fogueiras. mas já nos primeiros meses de 2024 o Brasil contabilizou 34.567 atendimentos ambulatoriais a vítimas de queimaduras, com quase 5 mil internações pela mesma causa. Cerca de 90% dos atendimentos são feitos na rede pública de saúde, de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimados (SBQ). O que poucos sabem é que a Albumina Humana produzida pela Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnológicos) é fundamental na luta pela vida ou pelo conforto físico dos pacientes com queimaduras.

Isso acontece durante o período de hospitalização prolongada, enfrentamento de cicatrizes, desfiguração corporal e para evitar incapacidade física. Como produtora de hemoderivados, a Hemobrás é fundamental na produção e distribuição de Albumina Humana, atendendo à parte da demanda por este medicamento e para outros, como casos de emergência em UTIs.

A Albumina tem uso terapêutico e é obtida a partir do fracionamento industrial do plasma doado nos hemocentros por doadores voluntários. Somente em 2024, a Hemobrás já distribuiu para o SUS 68.213 frascos de albumina humana, um medicamento de alto custo. A previsão é que sejam distribuídos 413.523 frascos até dezembro.

“Queremos cada vez mais ampliar o volume de hemoderivados para a população e estamos muito próximos dessa meta. Nossa principal missão, com a Albumina e com outros medicamentos semelhantes, é garantir o direito à saúde e à cidadania plena”, diz a presidente da Hemobrás, a médica Ana Paula Menezes.

Desde a década de 1970, a Albumina é usada de forma rotineira no tratamento dos queimados no país, segundo informa nota técnica do Ministério da Saúde. O protocolo para queimados prevê a infusão do medicamento, em ambiente hospitalar, a cada 24h ou 48h, com o objetivo de manter a estabilidade do paciente e a pressão da célula viva no plasma (chamada de pressão osmótica).

As queimaduras são lesões na pele ou em outro tecido orgânico; geralmente são causadas pelo calor, radiação, produtos químicos, eletricidade ou radioatividade. Elas geram perdas de proteínas e outros líquidos, por isso precisam ser repostas para que o paciente se restabeleça. Proteína presente em grande concentração do plasma (componente do sangue humano), a Albumina é capaz de compensar perdas abundantes de proteínas em um corpo - em quadro que costuma ser observado sobretudo em queimados graves.

Especialista com mais de 40 anos de atuação e diretor do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração-HR, em Recife (PE), o médico Marcos Barreto é um entusiasta da Albumina, medicamento com o qual já tratou milhares de pessoas.

“A Albumina é essencial para nós para a redução do edema provocado pelas queimaduras e para a regeneração de algumas áreas. A substância consegue promover a regeneração dos tecidos de forma rápida e por isso é tão empregada no protocolo. A gente precisa tentar de tudo para evitar que a situação do paciente se agrave, e a resposta da albumina é muito rápida”, diz Marcos Barreto, que destaca o fato de o hemoderivado estar mais disponível para os brasileiros, em comparação com décadas anteriores.

