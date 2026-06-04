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Canal Saúde Melasma: por que a mancha volta mesmo com tratamento? Especialista destaca os fatores que influenciam o reaparecimento das manchas e os cuidados necessários

O melasma é uma condição dermatológica crônica caracterizada pelo surgimento de manchas escuras, principalmente no rosto, afetando regiões como bochechas, testa, nariz e buço. Apesar dos avanços nos tratamentos e da ampla oferta de produtos clareadores, muitas pessoas ainda se frustram ao perceber que as manchas voltam mesmo seguindo corretamente as orientações médicas.

A explicação está no fato de que o melasma não tem cura, mas pode ser controlado. Entre os principais fatores que estimulam o reaparecimento das manchas estão a exposição solar, o calor excessivo, alterações hormonais, predisposição genética e até mesmo a luz visível emitida por telas de celulares, computadores e lâmpadas. Esses estímulos ativam a produção de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele.

Além disso, alguns erros comuns podem comprometer os resultados do tratamento do melasma, como o uso irregular do protetor solar, a falta de reaplicação do filtro ao longo do dia e a exposição ao calor intenso, inclusive durante atividades do dia a dia. Banhos muito quentes, cozinhar próximo ao fogão e permanecer em ambientes quentes também podem agravar o quadro.

Nesta quinta-feira (04), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a dermatologista Cláudia Magalhães, que falou sobre os principais gatilhos do melasma e os cuidados diários necessários.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Cláudia Magalhães iniciou a entrevista explicando que o melasma vai muito além de uma simples mancha causada pelo sol do meio-dia, alertando que a claridade do dia a dia e problemas metabólicos, como a resistência à insulina, funcionam como gatilhos silenciosos.

“A luz visível é a luz que ilumina o dia. Entre 5 da manhã e 5 da tarde, estamos expostos a essa luz, o que pode ser problemático, pois muitas pessoas saem na rua achando que essa luz não faz mal. Hoje, vivemos em um mundo onde a alimentação nem sempre é adequada. Isso pode levar à resistência à insulina, que, junto com outras alterações orgânicas, contribui para o surgimento do melasma.” Cláudia Magalhães, dermatologista

Desmistificando dúvidas comuns dos pacientes, a especialista confirmou que o uso de pílulas contraceptivas e as oscilações hormonais naturais na vida da mulher são, de fato, os grandes responsáveis pelo surgimento e agravamento do melasma.

“Esses fatores podem contribuir tanto para o surgimento quanto para o agravamento do melasma. Entre eles, destacam-se as alterações hormonais femininas. O melasma é muito comum durante a gravidez, mas também pode aparecer ou se intensificar com o uso de anticoncepcionais e até durante terapias de reposição hormonal em mulheres na menopausa.”

Além disso, ao falar sobre a rotina de cuidados (skincare) em casa, a dermatologista foi categórica ao afirmar que aplicar o filtro solar apenas uma vez e em pouca quantidade não resolve o melasma, recomendando a criação de uma verdadeira barreira física no rosto.

“Não existe tratamento eficaz para o melasma sem o uso de protetor solar. Para as mulheres, é necessário aplicar uma quantidade generosa, geralmente o equivalente a três dedos de protetor. Além disso, muitas mulheres com melasma usam maquiagem, e produtos como base e pó compacto acabam funcionando como uma barreira extra de proteção. Eu costumo dizer que mulheres, especialmente aquelas com melasma, precisam usar uma ‘burca de maquiagem’. Esse cuidado é extremamente importante.”

Por fim, Cláudia Magalhães fez um alerta fundamental sobre o erro comum de pacientes que tentam adivinhar o próprio problema ao se olharem no espelho, ressaltando que o escurecimento do rosto pode ser sintoma de outras patologias dermatológicas, e não apenas melasma.

“Quando vemos manchas no rosto, não podemos assumir automaticamente que se trata de melasma apenas porque a pele está mais escura. Esse tipo de diagnóstico está errado. É fundamental que um dermatologista faça um diagnóstico diferencial, que é o processo de distinguir o melasma de outras condições. Nem toda mancha escura no rosto é melasma, e é importante avaliar corretamente antes de concluir o diagnóstico.”

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