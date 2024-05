A- A+

CULTURA Memorial Chico Science promove roda de conversa sobre os 30 anos de discos famosos Gratuito e aberto ao público, bate-papo será na próxima quarta-feira (29), às 15h, no Memorial Chico Science, no Pátio de São Pedro, e contará com a participação dos músicos Toca Ogan, Dengue (Nação Zumbi) e Bactéria (ex-integrante do Mundo Livre S/A)

Para que jamais deixem de reverberar na cidade os acordes e revoluções sintonizadas pelas parabólicas fincadas pelo Manguebet na lama fértil da cultura e da música do Recife, o Memorial Chico Science convida mangueboys e girls para uma roda de conversa com os músicos Toca Ogan, Dengue (Nação Zumbi) e Bactéria (ex-integrante do Mundo Livre S/A), na próxima quarta-feira (29), às 15h, no próprio Memorial, localizado no Pátio de São Pedro.

O mote da conversa musical serão os discos "Da lama ao caos" e "Samba esquema noise", que estão completando 30 anos em 2024, tendo marcado muitas gerações recifenses e moldado sua relação com o passado de suas tradições e ancestralidades artísticas e o futuro de seus sonhos e esperanças culturais.

Foto: Rodolfo Loepert/Arquivo PCR

Os dois discos icônicos inseriram o Recife, em definitivo, no circuito da música pop planetária. Modernizaram o passado, foram uma evolução musical e deram importantes passos rumo à confirmação da efervescência cultural recifense no mundo, mudando também - e principalmente - a relação da cidade com suas próprias tradições e revoluções.

Para conversar com os músicos que viveram de perto e de dentro esse movimento cultural, sua efervescência e reverberação até os dias de hoje, tendo participado das gravações dos dois discos, farão parte do bate-papo Anastácia Rodrigues, chefe do setor de Música da Fundação de Cultura Cidade do Recife; e Ailton Guerra, pedagogo, mediador do Memorial Chico Science e ex-baterista do célebre grupo punk Matalanamão, que surgiu na Zona Norte de Recife, no Alto José do Pinho, na década de 1990.

Como não poderia deixar de ser, os dois discos serão a trilha sonora obrigatória e indefectível da programação.

Serviço

"Da lama ao caos" & "Samba esquema noise" 30 anos - roda de diálogo com Bactéria, Toca Ogan e Dengue

Data: 29/05

Hora: 15h

Local: Memorial Chico Science, no Pátio de São Pedro

Veja também

LITERATURA Circuito Literário de Pernambuco chega ao Recife para a última etapa