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Canal Saúde Memórias afetivas construídas na infância podem influenciar os filhos por toda a vida Psicóloga destaca importância da presença e dos momentos compartilhados entre pais e filhos para o desenvolvimento emocional

As experiências vivenciadas durante a infância têm papel importante na formação emocional de crianças e adolescentes. Momentos simples do cotidiano, como conversas, brincadeiras e demonstrações de carinho, podem se transformar em memórias afetivas que acompanham uma pessoa ao longo da vida.

A presença afetiva dos pais pode contribuir para o desenvolvimento da autoestima, do sentimento de pertencimento, da segurança emocional e da capacidade de estabelecer relações saudáveis na vida adulta. Mais do que a proximidade física, a convivência envolve escuta, diálogo, disponibilidade e demonstrações de afeto.

Nesta segunda-feira (10), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a psicóloga clínica, professora doutora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e escritora Dina Frutuoso, autora do livro Memórias Afetivas, sobre a influência das lembranças construídas na convivência familiar e como pequenas atitudes podem marcar a vida dos filhos.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Dina Frutuoso explicou que educar com afeto não significa deixar de estabelecer regras e limites. Segundo a psicóloga, impor limites também faz parte do cuidado e contribui para o desenvolvimento saudável das crianças.

“…você saiba dar limite porque a psicologia não ensina a não dar limite, deixa fazer tudo o que quer. Não é assim. Nós precisamos aprender. Nós não podemos mal ao tratar as crianças. Claro, isso é uma coisa importantíssima, que nós tenhamos essa presença, mas nós podemos dar limites.”

Dina Frutuoso, psicóloga clínica

A especialista também destacou a importância de permitir que crianças e adolescentes vivenciem frustrações e aprendam a lidar com negativas. Para Dina, ouvir “não” durante a infância ajuda na preparação para situações e desafios encontrados ao longo da vida.

“Então, as pessoas precisam ouvir, não. A vida não tá aí para dizer sim para você, para todas as coisas. Você colocou muito bem. Geralmente a nossa ancestralidade ela passou muitos problemas.”

Outro ponto abordado durante a entrevista foi a importância da presença dos pais no cotidiano dos filhos. Para a psicóloga, a paternidade envolve mais do que o suporte financeiro e exige disponibilidade e tempo de qualidade para a convivência familiar.

“…se você for ser pai é preciso ter responsabilidade desenvolvida. Não é à toa ser pai não é só dar dinheiro, não é só dar, é preciso, como você falou muito bem, ter tempo para a presença. É tempo de qualidade.”

Dina Frutuoso também chamou atenção para a influência da tecnologia nas relações familiares. Apesar de reconhecer a importância dos recursos tecnológicos, a especialista ressaltou que as relações virtuais não substituem o contato humano e a convivência presencial.

“…Nós valorizamos a tecnologia, mas é preciso saber usá-la. Se você pensa que seus amigos estão lá dentro, não estão. Você precisa do amigo de carne e osso para ouvir a escutatória, para ouvir e para abraçar.”

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