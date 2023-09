Meninas e meninos com câncer realizam sonho da festa de 15 Anos

A- A+

A 6ª edição do 15 Anos Solidário, organizado pela Rede Feminina do HCP, em parceria com outras personalidades, acontece no dia 24 de setembro, às 17h, no Arcádia de Apipucos, com capacidade para 300 pessoas, entre familiares, profissionais de saúde e voluntários. O evento tem o objetivo de aliviar a difícil rotina dos jovens, meninos e meninas, que lutam contra o câncer, e precisa do voluntariado de padrinhos e madrinhas.

O domingo (24) promete ser muito especial. A programação começará com descanso e beleza no Mar Hotel, em Boa Viagem, de onde seguem ao local do Baile. E para que o Baile seja realmente inesquecível, toda a festa acontece com ajuda de mais de 50 fornecedores do mercado de eventos do Recife, além de voluntários como cerimonial, decoração, banda, entre outros. Para os familiares que virão de outras cidades, a Rede Feminina disponibilizará acomodação na Casa de Mirella, centro de apoio à pacientes com câncer, onde receberão todo suporte necessário, inclusive, com cabelo e maquiagem.

Os organizadores contam com pessoas ou empresas que possam apadrinhar os jovens, seja com contribuição financeira ou com "a do coração": conversando, apoiando, dando suporte emocional durante todo o tratamento e após. "A proposta do padrinho é ser alguém próximo, que possa promover uma palavra de esperança, um ombro amigo, um passeio diferente. Alguém que tire esses adolescentes do dia a dia do hospital, que traga momentos de amor durante tantos momentos de luta", explica Maria Da Paz Azevedo, presidente da Rede Feminina.

O evento também tem a proposta de criar vínculos duradouros de acolhimento, amizade e amor para essas crianças e adolescentes que, mesmo tão jovens, já enfrentam uma batalha contra o câncer. Quem desejar ser padrinho/madrinha ou quiser saber mais informações, pode entrar em contato com as organizadoras do evento através do número (81) 3217.8236 ou 99296.2577.

