Mercado da Encruzilhada reabre portas ao público a partir desta quarta-feira (6)

Presente na memória afetiva do Recife, o Mercado da Encruzilhada reabre as portas ao público a partir de amanhã, quarta (6). A notícia foi dada pelo prefeito João Campos na manhã desta terça (5). “O Mercado da Encruzilhada reabre as suas portas a partir de amanhã. Nossa equipe concluiu o isolamento da área atingida pelo incêndio e restabeleceu o sistema elétrico dos demais setores do equipamento”, anunciou o prefeito, que também deu prosseguimento às tratativas sobre o suporte financeiro para os permissionários diretamente atingidos pelo incêndio que aconteceu domingo.”Outra boa notícia é que também já encaminhamos, à Câmara do Recife, o PL que institui o auxílio-emergencial para os permissionários afetados pelo incêndio. Serão R$ 3 mil por mês até a conclusão das obras de reconstrução”, complementou.



A reabertura contempla todos os prestadores de serviço que não foram diretamente impactados pelos efeitos do incêndio que aconteceu no último domingo e atingiu 11 operações. O Mercado da Encruzilhada funciona de segunda a sábado de 6h às 18h e, aos domingos, de 6h às 12h. A reabertura é possível após vistoria realizada pela Defesa Civil. O Instituto de Criminalística realizou uma vistoria no local na manhã desta terça-feira (5) .



Gabriel Leitão, diretor presidente do CONVIVA Mercados e Feiras Autarquia Municipal, ratifica que as iniciativas têm sido realizadas da forma mais célere possível. “A obra de demolição da parte da estrutura comprometida para que sejam iniciadas as obras de requalificação será iniciada ainda hoje à tarde e a operação da área externa será iniciada o quanto antes. Hoje à tarde técnicos irão ao local para definir o posicionamento dos equipamentos que ficarão do lado externo do mercado”, antecipa, se referindo aos contêineres que irão abrigar as operações que foram atingidas.



Em relação ao auxílio, os permissionários já constam do banco de dados da autarquia e devem receber o benefício a partir da aprovação do Projeto de Lei que foi encaminhado pela gestão à Câmara Municipal do Recife. Todo o sistema de combate e prevenção a incêndio também está sendo revisado e serão estruturadas as criações de brigadas de incêndio nos mercados.

