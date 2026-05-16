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TEATRO Merlim e personagens infantis chegam ao Recife com "Abracadabra" Espetáculo reúne magia, efeitos 4D e personagens famosos em apresentação única no Teatro Barreto Júnior

O universo da magia e dos contos infantis vai tomar conta do Teatro Barreto Júnior neste domingo, 17 de maio, às 16h. O espetáculo “Abracadabra” traz ao palco Merlim, um dos feiticeiros mais conhecidos da literatura mundial, em uma aventura ao lado de Mickey, Minnie, princesas dos contos de fada, personagens de Toy Story e a dupla Lilo & Stitch. Produzida pela Humantoche Produções, a montagem aposta em uma experiência lúdica marcada por magia, humor e interação com o público.

Para falar sobre o espetáculo infantil, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o produtor Ricardo Silva e o ator Raul Alves, o ator destaca o compromisso e amor que tem pelo teatro.

O teatro é a coisa que a gente mais ama fazer na cidade, quem vai assistir sai com essa impressão sim de que é algo ali feito com muito cuidado, com muito amor”, afirma Raul Elvis.

A história acompanha os ratinhos Mickey e Minnie após encontrarem o chapéu do mago Merlim e iniciarem uma jornada cheia de encontros inesperados. Durante o percurso, mocinhos e vilões ajudam a movimentar a trama e estimulam a imaginação das crianças.

Produtor Ricardo Silva e o ator Raul Elves - Foto: Emerson Menezes

Com 50 minutos de duração, a peça também chama atenção pelos figurinos, cenografia e sonoplastia. Efeitos especiais em 4D prometem ampliar a experiência dentro da plateia. Antes da apresentação, o público poderá participar de uma sessão de fotos com os personagens, marcada para as 15h. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Serviço

espetáculo "Abracadabra"

Domingo, 17 de maio às 16h | sessão de fotos às 15h

Teatro Barreto Júnior – Rua Estudante Jeremias Basto, S/N, Pina, Recife – PE

Valores: R$ 50 (meia entrada) | R$ 100 (inteira) | R$ 70 (promocional para adultos que pagariam inteira)

Ingressos: Sympla

Mais informações: 81 9 9803.2724

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