Mês da Mulher: a luta por direitos das empregadas domésticas

A- A+

O Programa Resgatando a cidadania deste sábado (15), ainda em homenagem ao Mês da Mulher, destacou a luta das mulheres que são trabalhadoras domésticas, pelos seus direitos.

As convidadas do radialista Domingos Sávio, para falar sobre a luta das domésticas, foram: Eunice do Monte, ex-presidente e fundadora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco; as diretoras Dijane Clemente e Ana Correia.

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “ Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

Veja também