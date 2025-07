A- A+

SAMBA Mesa de Samba Autoral de Pernambuco tem encontro neste domingo (6) O encontro acontece no Bar Teatro Mamulengo, Bairro do Recife

A proposta é que as rodas de samba aconteçam a cada primeiro domingo do mês, mantendo viva a força do compositor sambista pernambucano. Nomes já conhecidos pelo público como Dona Selma do Samba, Rui Ribeiro, Pagode Nascimento, Pretinho da Samarina, Edson Albuquerque, entre outros, realizam nesse domingo (6), uma autêntica roda de samba autoral celebrando 20 anos de atividades.

Na Rádio Folha 96,7 FM, na tarde desta sexta-feira (4), os sambistas conversaram com a âncora Patrícia Breda sobre o encontro. Rui Ribeiro, cantor, compositor, produtor cultural e médico, falou sobre a importância do movimento.

“Nesses 20 anos de resistência ganhamos espaço e respeito entre o público pernambucano. Foram inúmeros shows e apresentações em palcos da Prefeitura do Recife no ciclo carnavalesco, Festival de Inverno em Garanhuns, Mercado Cultural de Salvador e tantos outros momentos inesquecíveis onde apresentamos nossas composições e fizemos as pessoas vibrarem com a levada do samba, que é uma linguagem universal. O samba é universal, “ conclui Rui.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Durante o bate-papo foram feitas homenagens a Dona Selma do Samba, cantora e compositora, pioneira do movimento de resistência em Pernambuco. Manoelzinho da Gigante do Samba e Paulo Perdigão, ambos já falecidos, também foram lembrados pela importância na criação do movimento e pelas músicas compostas, muitas delas gravadas pelos sambistas do cenário local.

Serviço

Mesa de Samba Autoral

Domingo (6), às 1630

Bar Teatro Mamulengo – Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Evento gratuito

Maiores informações acessar o perfil do Instagram

