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HOMENAGEM Mestre Gennaro recebe Título de Cidadão do Recife em sessão solene na Câmara Municipal Título destaca a contribuição de Mestre Gennaro para a história e a difusão do forró tradicional no Recife

O sanfoneiro José Egenaldo Marcelino da Silva, conhecido como Mestre Gennaro, será homenageado com o Título de Cidadão do Recife em sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1º de junho, às 17h, no Plenário da Casa José Mariano. A honraria foi proposta pelo vereador Rinaldo Júnior e será entregue em cerimônia presidida pelo vereador Romerinho Jatobá.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Mestre Gennaro, ele destaca o amor pelo Recife e a alegria de receber o título de cidadão recifense.

Não é à toa quando você escolhe uma cidade para morar é porque você gosta. E eu gosto muito do Recife, gosto muito de Pernambuco”, afirma Mestre Gennaro.

Gennaro iniciou sua trajetória musical aos 12 anos, quando ganhou sua primeira sanfona do pai. Ao longo da carreira, tocou ao lado de nomes como Marinês e Luiz Gonzaga e integrou o Trio Nordestino. Desde 1992, segue em carreira solo, levando a tradição do forró para diferentes regiões do Brasil e do exterior. Gennaro também realizou apresentações na França e turnês por cinco países, consolidando sua contribuição para a cultura nordestina.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

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