SÃO JOÃO 2025 Mestre Gennaro, sanfoneiro, cantor e compositor se apresenta na Casa Estação da Luz, Olinda Ícone do forró-pé-de-serra, foi contemporâneo de Luiz Gonzaga e fez parte do Trio Nordestino

Contemporâneo de Luiz Gonzaga, começou a tocar aos 12 anos de idade quando seu pai lhe deu o primeiro instrumento e o inspirou a tocar sanfona como autodidata. Natural do município alagoano de Marimbondo, em 2019 recebeu o título de Cidadão Pernambucano. Gennaro integrou o Trio Nordestino na década de 1980, mesmo período em que também se apresentava ao lado do Rei do Baião. Nesta sexta (27), se apresenta com Anastácia na Casa Estação da Luz, no Carmo, Olinda, a partir das 20h.

Gennaro tem carreira marcada por muito talento e domínio ímpar da sanfona. Em 1975, Marinês, que ficou conhecida como a rainha do xaxado e que esteve sempre ao lado de Luiz Gonzaga, convidou o jovem Gennaro para fazer parte de sua banda.

O artista conviveu com os grandes nomes da nossa música nordestina e tem inúmeras histórias para contar sobre sua convivência com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e de seu trabalho com Marinês.

“A partir do meu trabalho com Marinês, me firmei como sanfoneiro profissional. Tive uma experiência riquíssima com ela. Marinês tinha um talento incrível e se fazia respeitar como artista e como mulher por onde passava,” lembra Gennaro.

Em 1981, já consagrado como o rei do Baião, Luiz Gonzaga faz o convite a Gennaro para o acompanhar no período junino em suas apresentações. E mesmo com contrato assinado com Gonzagão, Gennaro teve que substituir o vocalista Lindú, do famoso Trio Nordestino. Passou 11 anos no comando do grupo, gravando discos pelo selo Copacabana, lançando grandes sucessos como ” Neném Mulher”, considerado um clássico do forró de autoria do saudoso Pinto do Acordeon. Ao se deligar do Trio Nordestino passou a se apresentar solo, onde emplacou vários sucessos.

O Mestre Gennaro, conhecido internacionalmente, cumpre agenda de shows por diversos países da Europa. No nosso ciclo junino ele tem apresentações junto a Anastácia, outro ícone da nossa cultura. Nesta sexta (27), se apresenta com a artista na Casa Estação da Luz, no Carmo, Olinda, a partir das 20h. O show tem como convidado especial Daniel Gonzaga, neto de Gonzagão, o Rei do Baião. No domingo (29), voltam a se apresentar no Pátio de São Pedro, às 20h40.

