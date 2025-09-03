Mestre Griô Salatiel D'Camarão leva forró de Pernambuco à França
Artista se apresenta em Caruaru e participa do Encontro Internacional de Forró em Lille, promovendo tradição e trocas culturais no Ano Brasil-França 2025
O Mestre Griô Salatiel D’Camarão participa de duas agendas culturais importantes em setembro de 2025. No dia 5, às 14h, ele se apresenta no Festival Pernambuco Meu País, em Caruaru, no espaço Casa Rosa, reforçando a importância do forró como Patrimônio Cultural Imaterial. Já entre 12 e 14 de setembro, o artista estará em Lille, na França, no Encontro Internacional de Forró.
A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o Mestre Griô Salatiel D’Camarão, na tarde desta quarta-feira (03). O Mestre D’Camarão fala sobre a oportunidade de apresentar o projeto na França.
A gente teve a oportunidade, foi escolhido pelo Ministério da Cultura, para fazer essa apresentação, dar palestras e oficinas sobre esse movimento artístico cultural chamado de forró. E a gente tá lá com o intuito de transformar o forró patrimônio mundial. Ele já é brasileiro imaterial e agora o objetivo é tornar ele um mundial."
No evento, ele realiza palestra e oficinas dentro do projeto Forró Sem Fronteiras: tradição, diversidade e diálogo cultural ao encontro internacional de forró, que destaca a tradição e a diversidade do gênero. A participação internacional de Salatiel integra o Ano Cultural Brasil-França 2025 e conta com apoio do Programa Funarte Brasil Conexões Internacionais, da Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo
A presença do Mestre consolida sua atuação como difusor do forró no cenário nacional e internacional.