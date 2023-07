A- A+

CONEXÃO CAFÉ Métodos de preparo de café: existe mesmo diferença entre eles? O café é uma bebida muito amada e consumida. De acordo com a The British Coffee Association, esta é a bebida mais popular em todo o mundo

Os baristas hoje em dia têm uma infinidade de opções de métodos de extração e preparo de cafés. Quando o quesito é café filtrado, temos vários materiais, formas, cores, como os exemplos populares Melitta e Coador de Pano. Ainda que seja a mesma bebida, o fato de poder ser preparada de inúmeras formas permite que cada consumidor escolha a que considera mais saborosa e adequada para cada momento, o que democratiza ainda mais aquele cafezinho delicioso, seja pelas manhãs, durante a tarde ou em qualquer hora do dia. Pensando nisso, o barista Alan Cavalcanti convidou Fernando de Sá e Juscelino Bourbon, do Koar, e Wallyson Vilela, da Coffee Science, que nos ajudarão a entender todas as nuances do café filtrado, no Conexão Café desta quinta (13).

Foto: divulgação

Durante a entrevista, Fernando de Sá explicou sobre a preocupação do processo do preparo do café com a sustentabilidade.

“Desde o início do Koar eu tentei imprimir essa vontade [ preocupação com a sustentabilidade]. Como somos quatro sócios, a gente não consegue essa cultura do dia para a noite. Hoje depois de cinco anos, todos compramos essa briga e não mandamos mais uma camiseta que tenha Nylon, por exemplo. Por isso, hoje, já virou cultura da empresa essa preocupação com a sustentabilidade e o nosso sonho era ter um equipamento todo sustentável. E foi aí que nasceu a ideia do vidro, pois ele é reciclável infinita vezes”, explicou.

Juscelino Bourbon comentou sobre o desafio Koar

“É um desafio feito para profissionais e para Coffee Lovers. Fazemos questão que tenha mais Coffee Lovers do que baristas, que incentivam as pessoas a fazerem o café. Para você ter ideia a nossa campeã brasileira do Koar em 2021 era uma Coffee Lover, uma pessoa que amava café”, disse.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



