Ministério da Saúde amplia prazo de vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos
Especialista reforça a importância da imunização para prevenir diversos tipos de câncer
O Ministério da Saúde ampliou, até dezembro deste ano, a mobilização para vacinar adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV.
É a primeira vez que essa faixa etária passa a receber a vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que perderam a imunização na idade recomendada (9 a 14 anos).
A vacina contra o HPV é segura e fundamental na prevenção de cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço.
Nesta segunda-feira (22), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o o médico Eduardo Jorge, conselheiro do Cremepe, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde de Pernambuco e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde. Ele falou sobre a vacina contra o HPV.
Acompanhe a entrevista através dos player abaixo
O médico Dr. Eduardo Jorge, iniciou a conversa destacando a meta global de erradicação dos cânceres associados ao HPV
"A OMS vem batalhando para que até 2030 a gente consiga reduzir de forma substancial o número de casos de câncer de colo útero."
Eduardo Jorge falou sobre a efetividade da vacina contra o HPV e a durabilidade da proteção oferecida
"Nós já temos estudos com esta vacina de mais de 22 anos de proteção. É uma vacina que em melhor proteção, ele chega a reduzir o câncer de colo uterino em mais de 90% e uma proteção estendida por mais de 20 anos."
O médico também reforçou que a vacinação contra o HPV é uma medida segura e essencial de saúde pública
"A vacina é uma vacina segura, efetiva e protege de câncer de colo que é um absurdo o Brasil ainda ter 6 7.000 mortes por ano de mulheres jovens com 30 anos que morrem de câncer de criúo, tendo uma vacina acessível, disponível para toda a população nas unidades de saúde."
Por fim, Dr. Eduardo Jorge destacou que a ampliação da vacinação é o caminho mais eficaz para frear o avanço do HPV no Brasil
"Mas a ação de saúde pública mais relevante é a vacinação. E nós essa expansão e a vacinação de rotina para todas as crianças de 9 a 14 anos e agora expandido também de de 15 a 19 anos."