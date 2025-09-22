A- A+

CANAL SAÚDE Ministério da Saúde amplia prazo de vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos Especialista reforça a importância da imunização para prevenir diversos tipos de câncer

O Ministério da Saúde ampliou, até dezembro deste ano, a mobilização para vacinar adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV.

É a primeira vez que essa faixa etária passa a receber a vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que perderam a imunização na idade recomendada (9 a 14 anos).

A vacina contra o HPV é segura e fundamental na prevenção de cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço.

Nesta segunda-feira (22), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o o médico Eduardo Jorge, conselheiro do Cremepe, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde de Pernambuco e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde. Ele falou sobre a vacina contra o HPV.

Acompanhe a entrevista através dos player abaixo

O médico Dr. Eduardo Jorge, iniciou a conversa destacando a meta global de erradicação dos cânceres associados ao HPV

"A OMS vem batalhando para que até 2030 a gente consiga reduzir de forma substancial o número de casos de câncer de colo útero."

Dr. médico Eduardo Jorge, conselheiro do Cremepe e membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde de Pernambuco/Foto: Divulgação

Eduardo Jorge falou sobre a efetividade da vacina contra o HPV e a durabilidade da proteção oferecida

"Nós já temos estudos com esta vacina de mais de 22 anos de proteção. É uma vacina que em melhor proteção, ele chega a reduzir o câncer de colo uterino em mais de 90% e uma proteção estendida por mais de 20 anos."

O médico também reforçou que a vacinação contra o HPV é uma medida segura e essencial de saúde pública

"A vacina é uma vacina segura, efetiva e protege de câncer de colo que é um absurdo o Brasil ainda ter 6 7.000 mortes por ano de mulheres jovens com 30 anos que morrem de câncer de criúo, tendo uma vacina acessível, disponível para toda a população nas unidades de saúde."

Por fim, Dr. Eduardo Jorge destacou que a ampliação da vacinação é o caminho mais eficaz para frear o avanço do HPV no Brasil

"Mas a ação de saúde pública mais relevante é a vacinação. E nós essa expansão e a vacinação de rotina para todas as crianças de 9 a 14 anos e agora expandido também de de 15 a 19 anos."

Veja também