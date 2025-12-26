A- A+

SHOW Ministério Recuperando Vidas com Jesus realiza tradicional culto no Monte dos Guararapes Atrações da música gospel nacional e local devem atrair mais de 90 mil pessoas

O Ministério Recuperando Vidas com Jesus promove mais uma edição do tradicional Culto no Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Com mais de duas décadas de história, o evento já reuniu mais de dois milhões de pessoas e, em 2023, tornou-se oficialmente parte do calendário estadual por meio da Lei 18.385/23, que instituiu o Dia Estadual de Ação de Graças, comemorado no dia 1° de janeiro.

O culto é uma referência para o turismo religioso em Pernambuco, atraindo participantes de várias regiões do Estado e de estados vizinhos. Além de fortalecer a cultura gospel, o evento também valoriza artistas locais, que se apresentam ao lado de nomes consagrados da música gospel nacional, celebrando a fé com um público de milhares de pessoas.

Este ano, o encontro contará com grandes atrações nacionais, como Dalete Hungria,Kemilly Santos, Julliany Souza, Sandro Narizeu e Esteves Jacinto. No cenário gospel local, destacam-se Lohaine Collins, Douglas Fallcão, Jair Martins, Samuel Eleotério, Maycon Tocha, Mizael Mattos, João Neto, Breno Henrique e Missionária Milka Tavares.

O evento, que é gratuito, também tem um impacto social significativo. Durante o culto, alimentos não perecíveis são arrecadados e destinados a instituições que acolhem pessoas em processo de superação do uso abusivo de álcool e outras drogas, reforçando o compromisso do Ministério com a transformação de vidas.

Sobre o Projeto

O Ministério Recuperando Vidas com Jesus é um trabalho missionário e social fundado em 1996, inspirado pela experiência de uma família que superou os desafios da dependência química por meio da fé e da palavra de Deus. O projeto atua na evangelização e ressocialização de pessoas, levando mensagens de esperança e acolhimento da capital ao Sertão de Pernambuco. Com um histórico de mais de duas décadas, o trabalho é reconhecido pela sua forte atuação no apoio a indivíduos e comunidades em situação de vulnerabilidade.

Serviço:

O que: Culto do Monte, no Monte dos Guararapes

Quando: 1° de janeiro de 2026

Horário: 17h

Local: Monte dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes

