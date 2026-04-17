A- A+

Canal Saúde Miopia infantil avança com uso de telas e preocupa especialistas Crescimento dos casos acende alerta para diagnóstico precoce e prevenção

O número de casos de miopia infantil tem crescido de forma consistente nos últimos anos, acompanhando mudanças no estilo de vida, como o aumento do tempo em frente a telas e a redução de atividades ao ar livre. O cenário preocupa especialistas, já que a condição tende a se agravar durante a fase de crescimento.

Caracterizada pela dificuldade de enxergar objetos à distância, a miopia infantil pode evoluir rapidamente se não for acompanhada. O uso excessivo de celulares, tablets e computadores, aliado à pouca exposição à luz natural, está entre os principais fatores associados ao aumento dos casos.

De acordo com especialistas, o período de desenvolvimento infantil é o mais crítico para a progressão da miopia infantil, já que o grau pode avançar de forma acelerada. Por isso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento oftalmológico regular são fundamentais para controlar a evolução da condição.

Nesta sexta-feira (17), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversa, no Canal Saúde, com a oftalmopediatra do Hospital Santa Luzia, Patrícia Rêgo, sobre causas, prevenção e cuidados com a miopia infantil.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

A especialista alerta para a importância de observar sinais no dia-a-dia das crianças.

“Dificuldade para enxergar o quadro na escola, aproximar demais objetos do rosto ou apertar os olhos são indicativos importantes. Quanto mais cedo identificarmos, maiores são as chances de controlar a progressão”.

Patrícia Rêgo, oftalmopediatra

A médica também destaca mudanças simples que podem ajudar na prevenção.

“Estimular brincadeiras ao ar livre e estabelecer limites para o uso de telas são medidas essenciais. A exposição à luz natural tem um papel importante na saúde ocular”.

Por fim, a oftalmopediatra reforça a necessidade do acompanhamento contínuo.

“O acompanhamento regular com o oftalmologista permite monitorar o grau e adotar estratégias adequadas para cada caso, garantindo melhor qualidade de vida e desenvolvimento visual para as crianças”.

Veja também