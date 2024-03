Mitos e verdades da Saúde Bucal

A- A+

Cuidar da saúde bucal não é nada complexo. Mas o que se encontra de forma incontável na internet são receitas milagrosas e “lendas urbanas” sobre o assunto. Qualquer busca é possível cair em armadilhas. E pior, em vez de acreditar que está fazendo bem e cuidando bem do seu sorriso, você, na verdade, pode cair no engano e prejudicar a sua saúde. Segue as dicas dos principais mitos e verdades sobre os cuidados com a saúde bucal. Confira:

Chiclete sem açúcar auxilia contra as cáries: MITO! A prevenção de cáries se dá através da escovação e uso do fio dental completados com o uso de um bochecho que contenha flúor. O chiclete sem açúcar não causa cárie, mas está longe de prevenir. Além disso, a mastigação excessiva de chicletes pode levar a uma fadiga muscular (dos músculos relacionados a abertura e fechamento da boca), acentuar problemas na ATM (articulação têmpora mandibular) e acentuar problemas relacionados ao bruxismo.

O dente do siso sempre deve ser extraído: MITO! O dente do siso normalmente não possui espaço na arcada dentária para sua correta erupção. Assim, na maior parte dos casos, nasce fora de posição, empurrando outros dentes, o que pode causar inflamação dos tecidos ao redor e, em casos mais graves, um trismo mandibular (caso em que o paciente não consegue abrir a boca, além de ficar com muita dor no local). Quando ele está corretamente posicionado não há necessidade de extração, mas isso ocorre na minoria dos casos.

Dentes sensíveis se fortalecem como flúor: VERDADE! O flúor ajuda muito na sensibilidade dos dentes, através do processo de remineralização que ele provoca. Atualmente, entretanto, existem formas mais eficientes de acabar com os dentes sensíveis, como o uso de laser, um método indolor e eficaz.

Clareamento dental sensibiliza os dentes: VERDADE! Antes de fazer o clareamento dental, é recomendado passar pela avaliação de um dentista. O processo de clareamento pode provocar um pouco de sensibilidade no período do tratamento. A sensibilidade depende muito também da substância que está sendo usada e da sua concentração



E para falar sobre os mitos e verdades com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com a odontóloga Aline Damasceno



Odontóloga Aline Damasceno. Foto: Divulgação



A especialista ressaltou a importância da escovação bucal que é insubstituível



“A escovação ela não pode ser substituída por nenhuma pastilha, por nenhum enxaguante bucal, bem como fio dental. O chiclete ele pode não causar cárie quando ele não tem açúcar, ele pode deixar você com um hálito melhor para uma situação onde não tivemos tempo de escovar os dentes, ele vai deixar você com hálito mais fresco, um hálito mais agradável, mas ele não substitui a escovação e ele não previne a cárie então.”



A odontóloga também desmistificou a relação do chocolate com as terríveis cáries dentárias

“Na verdade não é o chocolate que dá cárie, é o açúcar que contém dentro do Chocolate, esse sim é um grande provedor da doença cárie o açúcar junto com a falta de escovação, porque a cárie na verdade ela é uma doença multifatorial, não é só a falta de escovação, é a falta de escovação, mais o excesso de açúcar e a nutrição além da própria flora bacteriana que existe na boca e o pH da saliva. Então existem vários fatores que vão determinar o desenvolvimento da cárie, mas o açúcar já é um ponto negativo, algo que vai propiciar o aparecimento da cárie. Então a criançada tá chegando a Páscoa, comeu o seu chocolate, é importante que logo após o ideal é que você faça a escovação e a limpeza dos dentes. Porque quanto mais tempo esse açúcar ficar em contato com a superfície do dente mais rápido o processo da cárie se desenvolve.”



