EVENTO MobilizaTeaPE conduz a 3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo Com o lema "O melhor presente é ser presente", o evento tem como propósito sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

A iniciativa, liderada pela idealizadora e coordenadora geral do MobilizaTeaPE, Polly Fittipaldi, representa mais do que uma simples caminhada. É uma oportunidade valiosa para que todos nós, enquanto sociedade, mostremos solidariedade e compromisso com uma causa vital. Polly ressalta a relevância da participação de todos nesse ato de conscientização, enfatizando que a união das famílias e amigos de autistas é fundamental para evidenciar a urgência da conscientização sobre o TEA.

"A 3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo não é apenas um evento, é um símbolo de solidariedade, inclusão e compromisso com uma causa que merece toda a nossa atenção e apoio. É uma chance para que a sociedade demonstre sua solidariedade e compromisso com uma causa tão importante e necessária", afirma Polly, convidando todos a se juntarem e contribuírem para a inclusão social das pessoas com TEA.

O evento também recebe o apoio do psicólogo infantil e diretor do Grupo Ampliar, Rodrigo Nery, que destaca a importância da visibilidade para a luta pelos direitos dessa população. "Dar voz e visibilidade às pessoas autistas e seus familiares é essencial. Nós, profissionais da saúde, devemos nos unir nessa luta", ressalta Nery, chamando a atenção para a relevância das redes de cuidado que apoiam pais, responsáveis e profissionais envolvidos com a causa.

O Transtorno do Espectro Autista é uma condição que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento.

Sobre- O MobilizaTeaPE tem desempenhado um papel crucial na liderança de mobilizações em prol dos autistas, desde a luta pelo IAC do autismo no TJPE até a representatividade na Mobilização Nacional pelos Direitos das Pessoas com Deficiências Físicas e Intelectuais. O grupo é reconhecido pela sua transparência e determinação, lutando incansavelmente pela garantia dos direitos das pessoas com TEA, inclusive pela aprovação da Lei do Rol exemplificativo da ANS.



SERVIÇO

3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo.

LOCAL: Terceiro Jardim de Boa Viagem (Av. Boa Viagem)

Concentração: 14:30H

