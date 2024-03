Monique Kessous se apresenta na Casa Estação da Luz, em Olinda

A- A+

Essa é a primeira vez que a carioca se apresenta na Marins dos Caetés

Comemorando 15 anos de carreira, a cantora e compositora carioca Monique Kessous se apresenta, pela primeira vez, em Olinda, na Grande Recife, domingo, 17 de março dentro do projeto Domingo Azul. O show “O meu som é seu de perto” tem participação especial do multiinstrumentista Pedro Franco e acontece na Casa Estação da Luz, a partir das 17h.

“O meu som é seu de perto” é o novo show da artista, cujo título foi retirado de um dos versos de “Coração”, uma de suas canções mais reverberadas. Na apresentação, a artista celebra a carreira fonográfica autoral conjugando intimismo, doçura e vigor, característica de suas obras. Em formato acústico, o espetáculo que embala e comove traz, no repertório, canções autorais já conhecidas do público como “Eu sem você” e “Frio”, além de releitura que já são consagradas na voz de Monique e algumas canções inéditas.

Foto: Leandro Ribeiro

Em turnê pelo Brasil, Monique está lançando seu novo single “Caminho de quem passa”, uma parceria com o irmão, também compositor, o violonista Denny Kessous, abrindo uma temporada de novos lançamentos de músicas autorais e parcerias.

A canção retrata a realidade de grande parte do povo brasileiro, um povo trabalhador que, muitas vezes, trabalha muito longe de onde mora e convive com uma situação de disparidade cultural e social.

O single tem produção musical da própria Monique com Rodrigo Campello e traz em sua sonoridade a fusão e influência de diversos sotaques da Música Popular Brasileira em um resultado que ecoa frescor enquanto reverencia a essência da tradição; Tudo isso se encaixa em um escopo de estrutura de canção Pop, caminho de Kessous transita com facilidade e maestria em melodias e letras que, rapidamente, se conectam com o ouvinte.

A música reforça o direcionamento do pensar da autora, que enaltece o que anda em falta no mundo de hoje, e a arte pode oferecer: verdade, esperança, sonho, beleza, alegria, vontade de viver. Esse amanhã que movimenta a fé de que sempre pode ser mais bonito e será. O carnaval de amanhã, o amor de amanhã, o próximo sorriso são todos combustíveis destes passos que caminham sem saber aonde vão, mas sonham antes mesmo de querer entender.

Pela avenida, a vida caminha mais, e Kessous volta à cena da MPB desfilando com uma canção forte, brasileira, pop, e que chama a atenção, por sutilmente criticar o sistema da sociedade, e expor ainda assim, o que mais acredita: a beleza das melodias e das canções e o olhar sensível para a humanidade em suas sutilezas mais profundas.

SERVIÇO:

DOMINGO AZUL RECEBE MONIQUE KESSOUS

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda- PE)

Quando: Domingo, 17 de março de 2024, a partir das 17h.

Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira), R$ 60 ( ingresso social), R$ 480 (mesa para 4 pessoas) a venda no Sympla

