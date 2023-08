A- A+

CULTURA Monólogo Cara do Pai traz o assunto paternidade para o Teatro Apolo O espetáculo, com temática para o Dia dos Pais, é um monólogo estrelado pelo ator pernambucano Tatto Medinni

O espetáculo Cara do Pai está completando um ano de trajetória no mês de agosto e para comemorar essa data, realizará uma apresentação nessa sexta-feira (11), no Teatro Apolo, às 20 horas. Cara do pai é um monólogo autoficcional, estrelado pelo ator de Pernambuco Tatto Medinni. Participou do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, onde foi indicado nas categorias de Melhor ator e melhor dramaturgia. Em junho deste ano, realizou temporada no Teatro de Arena Eugênio Kusnet da FUNARTE em São Paulo.

Imagens: Kleber Santana/ Arrepara visse

Cara do Pai é um espetáculo solo autoficcional minimalista, concebido a partir das memórias e investigações do ator Tatto Medinni sobre quem foi o seu progenitor, que relações de afetividade e violência tinha este com a sua mãe, que fim teria levado, que legado deixou. Aqui a memória, o depoimento de terceiros, as imagens, as sonoridades têm papel fundamental.

Bem humorado e ao mesmo tempo tocante (em vários sentidos), o espetáculo investe na iluminação e nos poucos elementos de cena (um banjo e um banco de madeira) para contar uma história que poderia ser a de qualquer pessoa. É sobre morar na periferia das grandes cidades e estar cercado de mulheres fortes por todos os lados, especialmente as que lhe põem de pé.



SERVIÇO

Dia 11 de Agosto (sexta-feira)

Teatro Apolo - 20 horas

R$ 20(INTEIRA) e R$ 10(MEIA-ENTRADA)

Ingressos disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro, 1 hora antes da apresentação

Maiores informações: 81 9 98348796

Censura - Livre



