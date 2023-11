Moradores da Mustadinha ganham nova unidade de saúde, UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima

A- A+

Na tarde desta segunda-feira (13), a Prefeitura do Recife entregou à população mais uma Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPAE). O novo equipamento funciona no bairro da Mustardinha e oferece consultas em especialidades médicas como cardiologia, psiquiatria, neurologia e ortopedia; e exames de apoio diagnóstico, a exemplo de ultrassonografia, patologia clínica, raio-x e cuidados cardiológicos, além de práticas integrativas complementares, como acupuntura. Fruto de um investimento de R$ 2 milhões, dentro do Programa Recife Cuida, beneficiará diretamente cerca de 276 mil recifenses.



O prefeito do Recife, João Campos, comentou durante a inauguração do equipamento que o prédio já existia e foi reformulado para fazer a unidade inteiramente nova. O custo aproximado foi de mais de R$ 3 milhões e a para funcionar vai ter um custo de funcionamento em torno de R$ 10 milhões por ano. "

Essa obra era muito esperada, não pela composição do prédio, pela obra de pedra e cal, mas sim pelos procedimentos. Serão 400 mil procedimentos por ano. Quem espera consulta, exame, vai poder passar por aqui, ter essa oportunidade. E a gente faz uma homenagem a Cyro que além de uma grande referência, era o meu avô materno, minha grande referência de vida e uma figura humana extraordinária. Era alguém que olhava para a saúde e para o cuidado. Enquanto médico, valorizava muito mais a saúde do que a doença. E é isso o que a gente precisa retomar e ter o nome dele aqui estampado vai referenciar isso para a gente", concluiu João Campos.

A UPAE da Mustardinha conta com 22 consultórios de especialidades médicas; quatro consultórios odontológicos e de enfermagem, além de salas de coleta de exames, estomaterapia, farmácia e demais espaços que permitirão um atendimento adequado aos pacientes. Todos serão agendados previamente por meio da Central de Regulação da Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife. O usuário deve primeiro procurar as unidades básicas de saúde, onde receberá encaminhamento para a especialidade necessária, segundo afirmou a secretária de Saúde, Luciana Albuquerque.



“Essa é mais uma iniciativa fundamental para ampliar e garantir o acesso aos serviços de saúde pública de qualidade aos recifenses. A UPAE Cyro de Andrade Lima, numa justíssima homenagem ao professor de gerações e médico de saúde da família, terá capacidade para ofertar 31 mil procedimentos, entre consultas e exames, a cada mês. A meta é realizar em média 307 mil atendimentos especializados por ano”, explicou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque. A unidade funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, atendendo, prioritariamente, moradores do bairro e região. Inicialmente, opera com 50% de sua capacidade durante o primeiro trimestre, aumentando gradativamente até chegar a 100%, o que é previsto para acontecer ao final de seis meses.

As especialidades médicas que estarão disponíveis na UPAE Mustardinha são cardiologia; pediatria; gastroenterologia clínica; endocrinologia infantil, pneumologia; infectologia; neurologia; ortopedia; reumatologia; otorrinolaringologia e psiquiatria. Na área multiprofissional, serão ofertados serviços em odontologia; fonoaudiologia; fisioterapia; terapia ocupacional; nutrição; psicologia; enfermagem; estomaterapia e serviço social. Os exames contemplam raios-x, eletrocardiograma, ecocardiograma com doppler, teste ergométrico; holter e mapa 24 horas; espirometria; ultrassonografia e patologia clínica. Também serão oferecidas as práticas integrativas: acupuntura, yoga e meditação. Ainda este ano, o equipamento ganhará um Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI - Recife), fornecendo avaliação global e acompanhamento multiprofissional para crianças e jovens com necessidade de reabilitação intelectual.

EXPOENTE DA MEDICINA – Falecido no dia 24 de julho de 2022, aos 92 anos, o médico gastroenterologista Cyro de Andrade Lima teve uma vida dedicada à formação de profissionais da saúde, à gestão do SUS e à assistência dos pacientes pernambucanos. Foi professor do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e secretário estadual de saúde, entre 1987 e 1990. Em seus últimos anos de atividade profissional, atuou como médico de saúde da família e comunidade.



SERVIÇO:



UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima

Endereço: Rua Major Mário Portela, 297, Mustardinha (antiga sede do Sesi Mustardinha).



