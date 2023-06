A- A+

LUTO Morre, aos 77 anos, Paulo Debétio, cantor e compositor pernambucano radicado no Rio de Janeiro Autor da música "Tieta", que foi tema de novela de mesmo nome da Globo, Debétio foi vítima de parada cardiorrespiratória

Cantor e compositor Paulo Debétio (@paulodebetio), autor de diversos sucessos da MPB, morreu na madrugada desta segunda-feira (19) aos 77 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. Ele estava internado em uma unidade de Pronto Atendimento da Unimed, em Copacabana, Zona Sul do Rio, desde domingo, quando deu entrada no hospital depois de passar mal ao voltar de uma viagem de carro.



O velório será nesta terça-feira (20), a partir das 9h30, no Cemitério da Penitência (Capela 7), no Caju, Zona Portuária do Rio. O corpo será cremado às 12h30.



Debétio é autor de hits como 'Pelo Amor de Deus', gravado por Emílio Santiago, e 'Nuvem de Lágrimas', eternizado por Fafá de Belém, entre outros.

“Meu pai já possuía um quadro de diabetes, era hipertenso, teve câncer e tinha marcapasso no coração. Ele já estava com muita falta de ar, e nos exames foi constatada pneumonia. Ao ser entubado não resistiu”, contou o filho do compositor, João Paulo Debétio.

O músico deixa ainda uma filha, Paula, e a companheira, Vera Lúcia Dutra Reis.

Trajetória

Paulo Debétio nasceu no dia 1° de março de 1946 em Poção, Pernambuco, e foi criado em Camalaú, na Paraíba. Sua carreira iniciou no Festival de Carnaval de Belo Horizonte, em Minas Gerais, como integrante da dupla “Santos & Debétio”. Neste evento, classificou “Lolita”, de autoria de Rildo Hora e Humberto Teixeira.

Em 1976, Alcione gravou a música “Retalhos”, feita com Paulinho Rezende, que viria a ser seu grande parceiro . No ano seguinte, a Marrom incluiu no disco “Pra que chorar” outra composição de sua autoria, “Recusa”, também escrita pela dupla.

Em 1982, o clássico “Pelo amor de Deus”, de Debétio e Paulinho Rezende, explodiu na voz de Emílio Santiago. O artista também lançou os CDs “Pelas ruas da Lapa” e “Pelas ruas do Brasil".

Além de compositor, foi produtor e diretor artístico de duas gravadoras Polygram (Universal) e a Warner Music, onde trabalhou com artistas como Chitãozinho e Xororó, Sandy e Junior, Margareth Menezes, Cheiro de Amor, Gian e Giovani, entre outros.

O cantor Bruno Caliman usou as redes sociais para mostrar sua tristeza com a perda do amigo. “Deixou um legado lindo e eterno. Meus sentimentos,” publicou.

Em 2019, o músico gravou um especial ao lado de Diogo Nogueira e Paulinho Rezende para o programa "Samba da Gamboa”, na TV Brasil.



Veja também

ENTREVISTA Inclusão e Acessibilidade - Roxinó do Nordeste no Arraiá da Inclusão