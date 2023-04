Mosteiro de São Bento recebe Turnê 2023 gratuita e aberta ao público do Tutti Choir Brasília

A- A+

O Mosteiro São Bento, em Olinda, recebe nesta sexta-feira (28), a turnê 2023 do Tutti Choir Brasília, que se apresenta pela primeira vez no Nordeste. Aberta ao público e com entrada gratuita, a apresentação terá início às 19h30. No repertório, música sacra, com clássicos de compositores brasileiros como Camargo Guarnieri - que completa este ano 30 anos do seu falecimento -, além de outros compositores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos e o norte-americano Ralph Manuel, que morou em Recife durante mais de 20 anos. De Guarnieri, será apresentada a Missa Diligite, com Orquestra de Cordas, Solistas e órgão. A classificação do concerto é livre para todas as idades e terá duração de cerca de um hora.

Foto: Marcio Silva





Com seis anos de existência, a Tutti Choir reúne apresentações em todo Brasil e no exterior. Entre os países que já receberam o coro estão: Estados Unidos, Alemanha e República Tcheca. À frente do grupo desde o início da formação, o maestro Daniel Souto. O maestro Daniel Souto de Moraes, que é Mestre em Música, Bacharel em Regência e Licenciado em Educação Artística com habilitação em Música, pela Universidade de Brasília (UnB), Bacharel em Música Sacra, com especialização em Piano, pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil (STBNB), em Recife, explica como surgiu o Tutti Choir Brasília.

O Tutti Choir Brasília traz para sua apresentação em Olinda 50 cantores e 11 instrumentistas na orquestra. O coro é formado por homens e mulheres, de faixas etárias que variam de 19 anos até 85 anos. O grupo é formado por brasileiros e, atualmente, também tem integrantes de outros países como França e Singapura. As vozes do coro contam com sopranos, contraltos, tenores e baixos. Os instrumentos utilizados no concerto do Mosteiro serão violinos, violas clássicas, violoncelos, contrabaixos e órgão.



Apresentação em Brennand



A turnê Tutti Choir também realizará um segundo concerto, exclusivo para convidados, no Instituto Brennand, nesse sábado (29), a partir das 16h. A apresentação, que terá duração de cerca de um hora, é baseada em um tributo a grandes ícones da música brasileira: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento. A instrumentação do concerto contará com violão, percussão, contrabaixo e teclado. No repertório escolhido, as obras foram compostas especialmente para o Tutti por compositores convidados pelo maestro como André Vidal (Brasília, DF), Paulo Santos (São Paulo, SP), Will Lopes (Iowa, EUA), Anderson Motta (Texas, EUA) e Ralph Manuel (Texas, EUA).



