COMPAZ Mostra do Projeto Cultura Viva movimenta COMPAZ Dom Hélder Câmara, no Coque, na terça-feira (28) Evento vai apresentar um balanço das atividades desenvolvidas durante o projeto

Nesta terça-feira (28), o COMPAZ Dom Hélder Câmara, no Coque, região central do Recife, recebe uma mostra do Projeto Cultura Viva, com o objetivo de apresentar a cultura de forma lúdica e educativa para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A Mostra será voltada para as crianças e os jovens atendidos pelo Cultura Viva, assim como professores e coordenadores envolvidos na ação.



As oficinas do projeto no COMPAZ Dom Hélder Câmara tiveram início no mês de julho e funcionaram, no primeiro momento, como uma espécie de colônia de férias para 20 crianças e 20 adolescentes, que são moradores da comunidade e estudantes da rede pública de ensino. As atividades foram desenvolvidas até o mês de outubro, totalizando cerca de 50 encontros.

Segundo a coordenadora do Projeto Cultura Viva, Alcídia Porciúncula, a escolha do local foi por meio de uma pesquisa in loco, que apontou a carência da comunidade por projetos culturais voltados às crianças e jovens.





A resistência da periferia e o contato com as raízes afro-brasileiras sempre foram o foco do nosso projeto. Temos como valores a nossa principal linguagem que é oportunizar pessoas das comunidades através da dança como o frevo, boi-bumbá, coco, caboclinho, maracatu, percussão, mediação cultural com a leitura e oficinas de circo. E levar esse projeto para a comunidade do Coque foi primordial, pois as crianças e adolescentes estavam muito carentes de intervenções culturais, afirma Alcídia.





Ainda de acordo com a coordenadora do projeto, os desafios foram inúmeros. O principal deles foi a carência de cultura vivenciada pelas crianças e adolescentes da comunidade.

“Enfrentamos sérios desafios, pois, o acesso que as crianças e jovens tinham relacionados a cultura era zero, sem identidade cultural, em uma cidade multicultural. Com isso, o empenho foi generalizado, em todo processo. As crianças se doaram ao aprendizado. Já o corpo docente, os pedagogos, os brincantes entregaram todo seu conhecimento sobre a arte, com amor e zelo, preservando todas essas linguagens. Foi um trabalho lúdico, dinâmico, com o objetivo final alcançado”, comemora.





O Projeto Cultura Viva foi idealizado por Alcídia Porciúncula, executado pela Gesttão Criattiva, com recursos do SIC Recife 2021/2022 - FIC, firmado por meio de Termo de Compromisso Cultural no 2023/ano, com a Secretaria de Cultura do Recife.



Serviço

Mostra do Projeto Cultura Viva

Dia: 28/11/2023

Hora: 17h

Local: COMPAZ Dom Hélder Câmara (R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, Recife).

