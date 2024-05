A- A+

EXPOSIÇÃO Mostra inédita de xilogravuras de J.Borges em shopping do Recife A exibição, que faz parte das ações juninas do Plaza Shopping, segue até 30 de junho, com obras do artista pernambucano referência em xilogravura e cordel. Acesso gratuito.

Como forma de valorizar a arte e a cultura popular, o Plaza Shopping realiza, a partir desta terça (28) até o dia 30 de junho, a mostra inédita “J. Borges – O Mestre da Xilogravura”, no piso L4, no mesmo horário de funcionamento do mall e com acesso gratuito. Serão 20 obras exclusivas classificadas com temas alusivos ao Nordeste, contando ainda com duas concepções dos filhos do artista, Pablo Borges e Bacaro Borges. Tudo sob a curadoria de Ângelo Filizola, com grande conhecimento do trabalho do pernambucano e expressivo histórico de exposições.

Quem for conferir a exibição, que faz parte da programação junina do Plaza Shopping, poderá desfrutar da criatividade de J. Borges a partir de xilogravuras coloridas e outras com detalhes no melhor estilo preto e branco. A estrutura contempla seis painéis com dimensões de 2,75 x 2,13, e de 1,20 X 2,13, assim como duas cortinas com mais de 200 cordéis. “Quando pensamos nesse projeto, pensamos na valorização do regionalismo divulgando esse artista local com uma obra tão importante para a cultura do nosso Estado. O público do Recife não poderia deixar de ter essa oportunidade, conhecer o trabalho dele, um patrimônio vivo de Pernambuco que brilha da cidade de Bezerros para todo o mundo”, destaca a gerente de marketing do mall, Carol Seabra.

A mostra será dividida em etapas como Matrizes, Provas do autor, Xilogravuras, Obras destacadas (com gravuras mais bem sucedidas de sua trajetória), Cortina de Cordel e Dois Quebra Cabeças. “As peças foram criadas exclusivamente para esse projeto do Plaza Shopping. Inclusive, com componentes que vão estimular a curiosidade e a interação das crianças. Será uma oportunidade maravilhosa para pessoas de todas as idades, com obras supercoloridas para alegrar e inspirar do jeito que os festejos da temporada fazem com o nosso povo”, enfatiza Ângelo.

Parte educativa

Além de toda a riqueza de detalhes estéticos, a mostra contará com parte educativa, que será demonstrada através de textos e imagens sobre como se faz uma matriz e como se escreve um cordel.

Para mais informações sobre a programação do Plaza Shopping, acompanhe as redes sociais @plazacasaforte e https://www.plazacasaforte.com.br.

Serviço:

O que: mostra “J. Borges – O Mestre da Xilogravura” no Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: a partir desta terça (28) até o dia 30 de junho de 2024

Onde: piso L4

Horários: das 9h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h, aos domingos

Veja também

SÃO JOÃO Ilana Ventura abre programação infantil de São João do Shopping ETC