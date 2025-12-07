Dom, 07 de Dezembro

INCLUSÃO

MPPE lança campanha "Somos Pontes e não Barreiras"

A promotora Dalva Cabral, coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência, falou da campanha na Folha FM

Promotora do MPPE Dalva Cabral na Rádio Folha convidada de Domingos Sávio Promotora do MPPE Dalva Cabral na Rádio Folha convidada de Domingos Sávio  - Foto: Adiel Alves da Rádio Folha FM

Em referência ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que aconteceu no dia 3 de dezembro, o programa Resgatando a Cidadania deste sábado (6), recebeu a promotora de Justiça da 50a. Vara Criminal da Capital, Dalva Cabral. 

A promotora Dalva Cabral, coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência do Ministério Público Pernambuco (MPPE), lançou a campanha "Somos Ponte, e não barreira". A finalidade principal é "derrubar barreiras atitudinais e comportamentais, já a partir da infância". Ela se refere às frases corriqueiras e carregadas de preconceitos, como: 'não viu o copo aí, está cego?'; 'não ouviu chamar, está surdo?'; 'não temos braço pra resolver tudo isto!'; " 'não temos pernas pra tanto!' ..."e tantas outras expressões preconceituosas que adquirimos desde a infância ouvindo dos próprios pais." Reforçou.

Para a promotora Dalva Cabral, "as pessoas com deficiência não sofrem olhar de preconceito só nas ruas e nas instituições  públicas, como escolas e ambientes de atendimento médico, mas em casa, da própria família." Ela acrescenta que o laudo de PcD "é para que o ambiente pedagógico, por exemplo, se adeque. As escolas precisam ter um ambiente isolado, com almofadas, para que se acalme uma criança ou jovem em uma crise." Ressaltou. 

Na conversa com o comunicador Domingos Sávio, a promotora Dalva Cabral foi enfática em dizer que "Nós devemos lidar com inclusão e acessibilidade como um dever. Sinto falta de uma delegacia para casos envolvendo PcD. Precisamos de gente com sensibilidade para esses casos em mesas do judiciário. Atendimento no interior. Precisamos facilitar o acesso ao tratamento com Canabis, e tantas outras iniciativas para essas pessoas."

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

