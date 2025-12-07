A- A+

INCLUSÃO MPPE lança campanha "Somos Pontes e não Barreiras" A promotora Dalva Cabral, coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência, falou da campanha na Folha FM

Em referência ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que aconteceu no dia 3 de dezembro, o programa Resgatando a Cidadania deste sábado (6), recebeu a promotora de Justiça da 50a. Vara Criminal da Capital, Dalva Cabral.

A promotora Dalva Cabral, coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência do Ministério Público Pernambuco (MPPE), lançou a campanha "Somos Ponte, e não barreira". A finalidade principal é "derrubar barreiras atitudinais e comportamentais, já a partir da infância". Ela se refere às frases corriqueiras e carregadas de preconceitos, como: 'não viu o copo aí, está cego?'; 'não ouviu chamar, está surdo?'; 'não temos braço pra resolver tudo isto!'; " 'não temos pernas pra tanto!' ..."e tantas outras expressões preconceituosas que adquirimos desde a infância ouvindo dos próprios pais." Reforçou.

Para a promotora Dalva Cabral, "as pessoas com deficiência não sofrem olhar de preconceito só nas ruas e nas instituições públicas, como escolas e ambientes de atendimento médico, mas em casa, da própria família." Ela acrescenta que o laudo de PcD "é para que o ambiente pedagógico, por exemplo, se adeque. As escolas precisam ter um ambiente isolado, com almofadas, para que se acalme uma criança ou jovem em uma crise." Ressaltou.

Na conversa com o comunicador Domingos Sávio, a promotora Dalva Cabral foi enfática em dizer que "Nós devemos lidar com inclusão e acessibilidade como um dever. Sinto falta de uma delegacia para casos envolvendo PcD. Precisamos de gente com sensibilidade para esses casos em mesas do judiciário. Atendimento no interior. Precisamos facilitar o acesso ao tratamento com Canabis, e tantas outras iniciativas para essas pessoas."

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

