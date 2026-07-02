Mulheres 40+ enfrentam dificuldades para engravidar

A- A+

O número de brasileiras que se tornam mães após os 40 anos tem crescido significativamente. Dados do IBGE apontam um aumento de até 83% no número de partos nesta faixa etária nas últimas duas décadas. Apesar da tendência, especialistas alertam que a fertilidade feminina diminui com o avanço da idade, tornando o acompanhamento médico fundamental para quem deseja a gravidez.

Entre os principais tratamentos hormonais utilizados na medicina reprodutiva estão a indução da ovulação, realizada com medicamentos orais ou injetáveis para estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e aumentar as chances de engravidar; o uso de progesterona, hormônio responsável por preparar o endométrio para a implantação do embrião; a hiperestimulação ovariana, etapa inicial da fertilização in vitro (FIV), que estimula a produção de múltiplos óvulos; e os bloqueadores hormonais, utilizados para controlar o ciclo menstrual e evitar a ovulação antes da coleta dos óvulos.

Nesta quinta-feira (2), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a médica especialista em Reprodução Humana, Altina Castelo Branco, sobre os desafios da gravidez após os 40 anos e os tratamentos disponíveis.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Altina Castelo Branco iniciou a entrevista explicando que, embora as mulheres modernas de 40 ou 50 anos aparentem ser muito mais jovens devido aos avanços na qualidade de vida, o sistema reprodutor feminino não acompanhou essa evolução. Nesse contexto, destacou que o planejamento da gravidez pode incluir o congelamento de óvulos como uma importante estratégia de preservação da fertilidade.

"O período ideal para engravidar continua sendo, em geral, entre os 20 e os 30 anos, quando a fertilidade está no auge. Se a mulher congela os óvulos aos 35 ou 36 anos e engravida apenas aos 46, por exemplo, a chance de esses óvulos apresentarem alterações é bem menor do que se fossem produzidos aos 46.” Altina Castelo Branco, ginecologista especialista em reprodução humana

Ao comparar o cenário atual com o passado, quando era mais comum que as mulheres tivessem várias gestações e engravidassem novamente em idades mais avançadas, a especialista revelou uma curiosidade biológica fascinante: durante a gravidez, os ovários entram em um período de repouso, funcionando como uma "pausa" que ajuda a poupar o estoque de óvulos.

"A gravidez dá uma pequena pausa no funcionamento do ovário. Não é que ele congele, mas, durante esse período, a mulher não ovula e há menos ativação dos folículos. Por isso, uma mulher que teve três, quatro ou cinco filhos, como era mais comum no passado, ao engravidar aos 40 anos é como se o ovário tivesse uma 'reserva' maior, já que, durante as gestações, ele permaneceu em repouso."

Desmistificando a ideia de que ter uma rotina fitness, alimentação regrada e não beber blinda totalmente a mulher contra as complicações da maternidade tardia e da gravidez em idades mais avançadas, a ginecologista foi incisiva ao afirmar que o tempo biológico ainda é o fator determinante.

"O estilo de vida influencia a fertilidade em qualquer idade. No entanto, o fator mais determinante continua sendo a idade. Por mais que uma mulher de 40 anos não fume, não beba e tenha uma alimentação saudável, a idade ainda é o principal fator de risco para alterações cromossômicas e para o aborto."

Por fim, Altina Castelo Branco fez questão de lembrar que o embrião é formado por duas partes e alertou que, embora o homem produza esperma ao longo de toda a vida, o avanço da idade paterna também carrega riscos altos e diretos para o desenvolvimento genético da criança e para a gravidez.

"O homem produz espermatozóides ao longo de toda a vida. No entanto, o ambiente em que esses espermatozoides são produzidos, ou seja, o testículo, tem a idade do próprio homem. Por isso, estudos mostram que, a partir dos 50 anos, a idade paterna também passa a estar associada a um maior risco de algumas síndromes genéticas e de transtornos como o autismo."

Veja também