"Música na APL" retoma recitais gratuitos de música clássica no Recife
Projeto da Academia Pernambucana de Letras volta neste sábado (30), com apresentações mensais no Auditório Mauro Mota
A Academia Pernambucana de Letras (APL) retoma neste sábado (30), às 17h30, o projeto "Música na APL", que oferece recitais gratuitos de música clássica, sacra e ópera no Auditório Mauro Mota, localizado na sede da instituição, no Recife. A iniciativa promove apresentações nos últimos sábados de cada mês e busca ampliar o acesso do público à música de concerto.
Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Carlos Eduardo Amaral (coordena projeto Música na APL) e Roberto Dutra (coordenador de Música de Câmera do Conservatório Pernambucano de Música (CPM) e os alunos de música Sara Herminio (violinista) e João Pedro (pianista).
O Música na APL busca ampliar o acesso à música de qualidade e valorizar artistas pernambucanos, aproximando o público da música clássica”, destaca Carlos Eduardo Amaral.
O projeto tem como objetivo incentivar a formação de plateia e valorizar artistas e grupos pernambucanos, reunindo músicos iniciantes e veteranos em uma programação voltada à difusão cultural. O repertório inclui composições eruditas, música sacra e ópera, além de versões de concerto de obras do cancioneiro brasileiro e pernambucano.
A coordenação do Música na APL passa a ser do jornalista Carlos Eduardo Amaral, crítico de música clássica e colaborador da revista Continente desde 2006. A função era exercida anteriormente pela pianista Elyanna Caldas, acadêmica da APL, falecida em junho de 2025. As apresentações acontecem no Auditório Mauro Mota, espaço com capacidade para 200 pessoas, equipado com dois pianos de cauda e estrutura de acessibilidade física para pessoas com mobilidade reduzida.
SERVIÇO
Academia Pernambucana de Letras
Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife – PE
(Estacionamento pela Av. Dr. Malaquias)
Contatos: Carlos Eduardo Amaral: (81) 98831-9700