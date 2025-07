A- A+

TEATRO INFANTIL Musical infantil "A Princesa dos Mares" estreia no Teatro Luiz Mendonça Única apresentação nesta quartqa-feira (23), às 16h30

“A Princesa dos Mares – O Musical” é uma produção repleta de aventura, música e emoção para toda a família. Com sessão marcada para esta quarta-feira (23), às 16h30, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, o musical tem adaptação teatral assinada por Ivaldo Cunha Filho e Beatriz Siqueira, e leva ao palco uma narrativa inspirada nas lendas da cultura polinésia.

A história gira em torno de uma jovem princesa, filha única do chefe de uma tribo ancestral de navegadores, que vive em uma ilha paradisíaca ameaçada por um misterioso desequilíbrio ambiental. Quando os pescadores deixam de encontrar peixes e as colheitas começam a falhar, a protagonista descobre que o caos foi provocado por um semideus, que roubou o coração da deusa responsável pela criação da vida.

Movida pelo desejo de proteger seu povo e pela curiosidade sobre suas raízes, a princesa decide desafiar as ordens da família e se lança ao mar em uma jornada épica. Ao longo do caminho, enfrenta desafios, conhece aliados improváveis e aprende mais sobre si mesma, em uma missão para restaurar a harmonia entre os seres humanos e a natureza.

Com cenários lúdicos, figurinos vibrantes e trilha sonora original, “A Princesa dos Mares” transmite uma poderosa mensagem de coragem, pertencimento e respeito aos oceanos — elementos que dialogam com temas ambientais urgentes e encantam públicos de todas as idades.



Serviço

Espetáculo “A Princesa dos Mares – O Musical”



Quarta-feira (23) - 16h30



Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Classificação - Livre

Ingressos pela plataforma

