Musical 'Mamma Mia!' da Cultura Inglesa retorna ao Recife

A- A+

Com novo elenco, maior imersão, cenário e figurino repaginado, novas performances e surpresas, o novo espetáculo do musical ‘Mamma Mia!’superará a apresentação de 2023 e promete transportar mais uma vez o público para uma experiência única e envolvente na Grécia ao som dos grandes hits do ABBA! A segunda sessão do espetáculo será realizada no Teatro Barreto Júnior, no Pina, na Zona Sul do Recife,no próximo sábado, 23 de março, às 18h30. O espetáculo Mamma Mia! promete ser uma experiência inesquecível, cativando o público com sua narrativa envolvente e performances extraordinárias.

O espetáculo com direção de Luan Belarmino, direção musical de Caio Machado, assistência de direção por Sofia Matos e coreografias por Ariany Santos e Beatriz Farias, é interpretado e cantado ao vivo no idioma inglês e não se trata de uma montagem profissional, mas, sim, acadêmica. A trilha sonora do musical traz grandes sucessos do ABBA, como "Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous", "I Have a Dream" e "SOS", além da faixa-título.

Sinopse:

Mamma Mia! narra a história de Sophie (Gaby Maciel), uma jovem de 20 anos que está para se casar e reside com sua mãe, Donna Sheridan (Beatriz Cunha), proprietária de um pequeno hotel na ilha de Calicos, na Grécia. Sophie desconhece a identidade de seu pai e ao encontrar o diário de sua mãe, descobre que Donna teve relacionamentos com três homens distintos – Sam Carmichael (Caio Machado), Bill Austin (Vitor Augusto) e Harry Bright (Guilherme Allage) – em um curto período de tempo, poucos meses antes de seu nascimento.

Percebendo a possibilidade de ser filha de qualquer um dos três, Sophie decide convidá-los secretamente para o casamento, com o objetivo de desvendar a incerteza sobre sua verdadeira paternidade, algo que nem mesmo Donna tem certeza, e realizar seu desejo de ser conduzida ao altar por seu pai biológico.



A produção do espetáculo teve como inspiração a montagem original da Broadway, em Nova York, e é pioneira na montagem da história com roteiro e idioma original no Recife. O espetáculo busca honrar com seus cenários, figurinos e números musicais o legado de Mamma Mia! que encantou mais de 65 milhões de espectadores ao redor do mundo e se tornou um sucesso financeiro notável, arrecadando mais de US$4 bilhões em bilheteria internacional desde sua estreia no West End de Londres, em 1999.



O elenco é composto por talentosos artistas que são alunos e ex-alunos da Cultura Inglesa, cada um dando vida aos personagens de maneira excepcional. Nesta nova produção, os atores Caio Machado, Gaby Maciel, Radja Rossiter e Gabriel Cavalcanti integram o elenco nos papéis de Sam Carmichael, Sophie Sheridan, Lisa e Eddie, respectivamente. Os personagens Sky, Tanya, Rosie e Pepper continuam sendo interpretados por Vítor Pontes, Gisela Gáti, Clara Costa e Marcelo Valente. Ao todo, 24 pessoas integram o elenco do espetáculo.

Ingressos e Informações:

Os ingressos para Mamma Mia! já estão à venda e podem ser adquiridos através da Sympla. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @dramaclubci.

O Drama Club da Cultura Inglesa:

Ao longo de seus mais de 30 anos, o intuito principal do Drama Club da Cultura Inglesa é fazer com que os alunos da instituição pratiquem o inglês através da arte e de forma lúdica — já que todas as apresentações são faladas e cantadas em inglês. Dentre os musicais mais famosos realizados pelo Drama Club, podemos citar: Seussical, The Lion King, Beauty and the Beast, High School Musical, Matilda e outros!

Serviço:

Mamma Mia!, the musical 2024

23 de março, às 18h30

Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, S/N, Pina)

Duração do espetáculo: 120 minutos (com 15 minutos de intervalo)

Ingressos na Sympla:

Inteira: R$ 45

Meia-entrada: R$ 22,50

Link da página do evento na Sympla: https://www.sympla.com.br/mamma-mia-the-musical-2024-segunda-sessao__2382467



Veja também

ECONOMIA "Feito por Elas": Festival de Jeans de Toritama 2024 homenageia mulheres