Rádio Folha Musical Patrulha Canina anuncia apresentação única no Recife A apresentação será no dia 10 de março, no Teatro do Imip; e já abriu a venda de ingressos

Com show inédito e ao vivo a “Patrulha Canina”, abriu a venda de ingressos para a apresentação única do musical que desembarca no Recife, no domingo, 10 de março. A sessão começa às 16h, no Teatro Imip, na área central da capital. Com a turnê 2024, o espetáculo passará pelo Brasil com novos personagens, cenários e episódios. A peça, que é sensação em todo país, agrada toda família, principalmente o universo infantil.

Para solucionar os problemas, a equipe divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção. Além dessas habilidades, a história passa mensagens necessárias para o público como cultivar uma boa amizade, companheirismo, cumplicidade e preservação ao meio ambiente.

Interativa, a nova montagem da Magia Produções tem duração de 1 hora, com classificação livre. O enredo conta as aventuras da turma de cachorrinhos liderados pelo menino Ryder, de 10 anos de idade. Com vários pedidos de ajuda e com o apoio dos cachorrinhos conseguem salvar vidas, o curioso é que cada filhote traz uma personalidade. Ainda fazem parte do elenco, Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye. Os melhores momentos da apresentação do novo Patrulha Canina estão disponíveis em: https://youtu.be/kSUiPSb-jyE?feature=shared

Ingressos:

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site: https://www.ingressosa.com/patrulha-canina-ao-vivo-recife-pe-16-00hrs

* Há opções de meia entrada: disponíveis para crianças de 2 a 12 anos, estudantes e idosos mediante apresentação de documento que comprove a idade e outros;

* Criança é pagante a partir de 24 meses e um dia;

* Criança de 24 meses de idade (2 anos) não pagam para entrar



SERVIÇO:

Patrulha Canina anuncia apresentação no Recife; ingressos estão disponíveis

Quando: domingo (10 de março)

Horário: sessão única às 16h

Entrada: R$70,00 (inteira) e R$ 35 (meia)

Local: Teatro do Imip - Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista

Ingressos online: https://www.ingressosa.com/patrulha-canina-ao-vivo-recife-pe-16-00hrs

Mais informações: (62) 9 9341.0189

