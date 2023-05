Musical sobre Capiba está de volta ao Teatro de Santa Isabel

A- A+

O musical, que mistura dança, teatro e música para contar a história deste grande representante da cultura pernambucana já emocionou mais de 5 mil pessoas, mostrando o talento plural de Lourenço da Fonseca Barbosa (1904-1997) muito além dos mais de cem frevos que o tornaram símbolo do Carnaval. Em uma hora de espetáculo, encenado por 43 bailarinos-cantores do Projeto ARIA SOCIAL e uma orquestra de câmara convidada tem sessões na sexta às 20h, no sábado (03) às 19h e domingo (04) às 17h. A plateia se surpreende com sambas, maracatus, valsas, cirandas, baiões, músicas armoriais e eruditas. E, ao final, entra em êxtase com um verdadeiro arrastão que sai do palco seguindo um boneco gigante e envolvendo os espectadores em clima de Carnaval. Na última segunda-feira (28), a viúva de Capiba, D Zezita Barbosa, deixou o município de Surubim, Agreste de Pernambuco, onde reside atualmente, para conhecer o musical.

O musical também celebra os 30 anos do Aria e reverte a venda de ingressos para manutenção do projeto social, reconhecido pela missão de transformar vidas por meio da arte, da educação e da profissionalização.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla também no cartão de crédito ou débito, e na sede do Projeto Aria Social. Nos dias de espetáculo, a bilheteria do teatro estará aberta duas horas antes da apresentação.

Inteira: R$ 50,00

Meia-entrada: R$ 25,00

Ingresso Social: R$ 30,00 + 1kg de alimento não perecível.



Veja também

TURISMO Fernando de Noronha participa do Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu