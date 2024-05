Musicoterapia: a cura pelas notas musicais

A musicoterapia tem mostrado ser uma ferramenta eficaz em várias áreas da saúde e do bem-estar, proporcionando benefícios físicos, emocionais e sociais significativos. A sua aplicação é vasta, indo desde o tratamento de condições de saúde mental até a reabilitação física, mostrando que a música realmente tem o poder de curar e transformar vidas.

Como a terapia baseada na música é uma prática extremamente antiga, podem-se encontrar na literatura algumas diferenças nas definições, mas musicoterapia é essencialmente um tratamento que utiliza elementos musicais para sua execução. Estes elementos são melodia, harmonia e ritmo. Para além dos tratamentos de saúde, a musicoterapia pode ser utilizada em outras áreas, como a educação, por exemplo, facilitando a comunicação e a aprendizagem.



A musicoterapia é uma abordagem versátil e adaptável, que utiliza a música de diversas maneiras para promover a saúde e o bem-estar. Seja através da criação, escuta ou movimento, a música tem o poder de conectar, curar e transformar vidas.

Os benefícios estão relacionados à multiplicidade de áreas atingidas pela música em termos emocionais e neurobiológicos. Uma música pode atingir um conjunto de centros cerebrais que comumente não seriam estimulados conjuntamente, por isso são muitos benefícios relacionados à estimulação da memória, atenção, sequenciamento de tarefas, planejamento que vai do planejamento mental ao planejamento motor, além de reforçar o engajamento afetivo, trazendo motivação para as pessoas envolvidas.

Para falar mais sobre a musicoterapia, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a terapeuta ocupacional, Cláudia Oliveira, que explicou sobre o como se aplica a musicoterapia.

“A musicoterapia é um tratamento através de elementos da composição do som que são a melodia a harmonia e o ritmo então o musicoterapeuta ele estuda o efeito dessa composição musical no organismo fisiologicamente e neurologicamente para atingir certos objetivos…”



A especialista também explicou como começou o tratamento com música e sua importância nos tratamentos atualmente



“O início dos tratamentos com música se iniciaram com a saúde mental, os primeiros estudos vieram através da observação de que certas músicas e certos estilos musicais em determinada frequência deixavam as pessoas antigamente nos hospitais psiquiátricos mais tranquilas, isso melhorava a qualidade do sono, trazia mais foco, dava mais atenção para as pessoas.”