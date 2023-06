Na rua tem? Um guia de lugares legais para comer e beber café

A- A+

Antigamente, quando íamos pesquisar um local bacana para sair para comer, pesquisávamos nos famosos guias de restaurantes e colunas gastrô dos jornais impressos e revistas. Guia Quatro Rodas, Veja Comer & Beber eram dos mais conhecidos. Com as redes sociais, basta seguir aqueles influencers que tem gostos semelhantes aos nossos e ver as dicas, com vídeos, fotos e opiniões, muitas vezes, ao vivo. Pensando em ajudar nossos ouvintes a criar suas listas de lugares preferidos para comer e beber, especialmente café, o barista e apresentador Alan Cavalcanti bate um papo no Conexão Café desta semana com André Vita do @naruatem e @festivalogro sobre opções interessantes para comer e beber bem em Recife e Região Metropolitana.

Escreva a legenda aqui



O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h, e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco. Confira o programa na íntegra, acessando o podcast Conexão Café no player abaixo:

https://open.spotify.com/episode/07QvPhwNu5cWiIo4Z7ijg6?si=0pMo1ps7SICUmd9le9s-Tg&nd=1

Veja também

CANAL SAÚDE Cuidado com fogos, lesões e queimaduras no São João