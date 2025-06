A- A+

SHOW Nádia Maia participa da programação da Rádio Folha 96,7 FM A cantora é uma das atrações da abertura oficial do São João do Recife, na sexta-feira (12)

Uma das mais queridas e reconhecidas artistas pernambucanas a cantora Nádia Maia participou, nesta quarta-feira (4), da programação da Rádio folha 96,7 FM. Em conversa com a âncora Patrícia Breda, relembrou o início de sua trajetória profissional, já aos 12 anos de idade.

Nádia Maia teve participação marcante como vocalista da banda de baile Alcano, que por quinze anos encantou todo o Nordeste com a sua versatilidade de estilos musicais. Em 1995 ganhou o primeiro lugar do festival Canta Nordeste, da Rede Globo, com a música ‘Meninos do Sertão’ de Petrúcio Amorim e Maciel Melo.

“Foi (Petrúcio) Amorim que me convidou para defender a música no festival. Entre mais de mil canções concorrentes, fomos ganhando as eliminatórias e chegamos na grande final onde alcançamos o primeiro lugar. Até hoje eu guardo o vestido que usei naquela noite e o crachá do festival. A partir desta participação deixei de ser ‘Nádia ex – Alcano’ e passei a ser "Nádia Maia” relembrou, emocionada, a cantora.

Para este ciclo junino Nádia chega com a música “Respeita Meu Forró” que faz parte do projeto da cantora e compositora Andrezza Formiga,"Forró com Elas". A música é composição de Andrezza Formiga, Daniel Coimbra e Roberto Cláudio da Cruz. Na agenda a artista destacou sua participação no Imprensa no Forró, evento solidário em prol da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário que acontece na próxima sexta-feira (6), a partir das 20h, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Avenida Joao de Barros,357, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis. O baile junino, já tradição na capital pernambucana, conta com a participação de vários artistas e tem objetivo de arrecadar alimentos para serem doados às famílias em vulnerabilidade social.

Na abertura oficial do São João do Recife, dia 12 de junho, Nádia se apresenta no palco armado na Praça do Arsenal da Marinha. Os shows começam às 20h, mas a Caminhada do Forró já anima as ruas do Recife Antigo a partir das 17h.

