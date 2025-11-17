A- A+

CULTURA POPULAR Nailson Vieira inicia circulação de "Sou, estou" pelas tradições da cultura popular de Pernambuco Turnê passa por Olinda, Nazaré da Mata e outras regiões com shows e encontros que aproximam público e artistas da cultura popular

O cantor Nailson Vieira chegou a Olinda em novembro para a circulação estadual de "Sou, estou", seu primeiro álbum. A agenda tem apresentações aos sábados em espaços ligados à cultura popular, passando pela Zona da Mata Norte, Sertão e Região Metropolitana do Recife. No palco, Nailson divide a cena com Leandro Gervásio, Guilherme Otávio e Homero Basílio. A produção é de Iara Campos, com apoio de Régis Arruda e Patrícia Guedes.

Para falar sobre o turnê, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeuo cantor Nailson Vieira. No bate-papo, ele revelou o seu envolvimento com o maracatu rural e o amor pelo carnaval.

Eu respiro carnaval. E, eu sou presidente de um Maracatu, né? Sou diretor de um bloco rural, uma tradição de lado de Nozaré da Mata da minha família de "Baque Virado".

Jovem negro periférico e estudante da UFPE, o músico reforça sua ligação com os terreiros que moldaram sua formação e incentiva outros jovens a seguirem na música. Além dos shows, promove rodas de conversa com artistas convidados, estimulando trocas entre gerações.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O projeto será finalizado em dezembro com duas datas, dia 5 de dezembro, em Nazaré da Mata. Este show será na "casa" de Nailson e contará com a abertura da Ciranda das Flores da Amunã, faz parte da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata. No dia 6 de dezembro, em Goiana, Nailson se apresentará na sede do Caboclinho Canidé, após a apresentação do Caboclinho Canidé.

O projeto conta com incentivo do Governo de Pernambuco por meio do Funcultura.

