Mostra Pankararu de Música promove imersão na cultura indígena e intercâmbio artístico

A- A+

Localizado entre as cidades de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, o Território Indígena Pankararu é a terceira terra indígena mais populosa de Pernambuco, com cerca de 7300 pessoas autodeclarantes indígenas, segundo dados deste ano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É nesse local, mais precisamente na Aldeia Bem Querer de Cima, que está sendo montada, com o patrocínio de Natura Musical, a 4ª Mostra Pankararu de Música, um encontro de artes, músicas, rodas de conversas e imersão na cultura do Povo Pankararu.

O tema desta edição é “Afro-Indigenismo nas Artes e suas Confluências”, um convite para a reunião de povos, com o objetivo de difundir e fortalecer as culturas originárias. A Mostra Pankararu de Música é pensada e realizada coletivamente pelo Povo Pankararu, que espera receber cerca de 4 mil visitantes, nos três dias de evento, para vivência e troca de saberes, experiências e culturas.

Para tudo isso acontecer, a mostra tem o patrocínio indispensável da Natura Musical, o apoio da Associação Abayomi Juristas Negras e produção da Aió Conexões. Gean Ramos Pankararu, idealizador da Mostra, fala de suas expectativas. “Isso tudo já foi sonho. Nasceu de minha inquietação, até se tornar realidade em 2020. É uma realização e é também resistência. Quero apresentar o povo Pankararu através da sua diversidade artística e transformar através dela, quem vem até aqui”, conta Gean. E complementa: “é muito importante também, a difusão da Mostra, para a geração de renda e o fortalecimento da economia criativa do Povo Pankararu”.

Durante os dias de encontro, haverá shows de artistas locais, feiras de artesanato, rodas de conversa, trilhas, apresentações culturais, experiências gastronômicas além de uma vasta interação com a natureza. A programação completa da 4ª Mostra Pankararu de Música pode ser consultada no perfil do evento no instagram (@mostra.pankararu).

Quem deseja ir para a Mostra e se hospedar no território - vivenciando assim uma imersão completa na cultura do Povo Pankararu, há a opção de camping. Para isso, deve ser feita uma inscrição, preenchendo o formulário que está disponível no perfil do evento no Instagram (@mostra.pankararu). Para essa modalidade, o acesso individual custa R$ 200/dia (sem alimentação) e estudantes pagam R$133/dia (sem alimentação). No local haverá comercialização de comidas, feitas por pessoas locais. Quem quiser ir só prestigiar a programação cultural, a entrada custa R$50/dia.

A 4ª Mostra Pankararu de Música foi selecionada por Natura Musical, no Edital de 2022, ao lado de nomes como Amazônia Negra, Billy Saga, Favela Talks, Labverde, Festival de Música Kariwa Bacana, Jup do Bairro, Kaê Guajajara e Elisa Maia. Ao longo de 18 anos, Natura Musical já ofereceu recursos para mais de 600 projetos, entre nomes consagrados como Emicida, Russo e Antônio Carlos e Jocafi, Dona Onete e João Donato; artistas em ascensão como Linn da Quebrada, Rico Dalasam; e projetos de registro e fomento de cenas, como Os Tincoãs.

PROGRAMAÇÃO MOSTRA PANKARARU DE MÚSICA

07/09 - Quinta-feira

9h às 12h - Chegada dos participantes

12h às 14h - Almoço

14h às 18h - Chegada dos participantes

16h às 17h30 - Cortejo pelos espaços da mostra com Banda de Pífanos

18h às 20h - Lanche

20h às 00h - Vivência - imersão em dança, música, espiritualidade e conexão

00h até acabar - Palco Aberto

08/09 - Sexta-Feira

15h às 16h - Roda de conversa: Fulni-ô e Pankararu (a origem dos rituais)

16h às 16h30 - Buzzo Pankararu

16h30 às 17h - Cafurnas Fulni-ô

17h às 17h30 - Coral de Crianças do Bem Querer

17h30 às 18h30 - Roda de conversa Afro Indigenismo nas Artes e suas Confluências com Cláudia Truka, Chiara Ramos, Gean Ramos e Lucas dos Prazeres

18h às 20h - Jantar

20h às 20h30 - Espetáculo "Pedra de Fogo" - Qualquer um dos 2 Companhia de Dança

20h30 à 22h00 - Afro Forró com Ivan Greg

22h00 às 23h00 - Edivan Fulni-ô e Pedro Pankararu

23h00 às 1h00 - Lucas dos Prazeres

1h00 às 2h30 - Zé Manoel

09/09 - Sábado

10h às 12h - Vivência em Agrofloresta

14h às 15h - Performance com Valber Felix

15h às 16h30 - Palestra "Justiça Ancestral" com Chiara Ramos

16h30 às 18h - Canto Sagrado

18h às 20h - Jantar

20h às 21h30 - Reisado Pankararu

21h30 às 22h30 - Siba Puri

22h30 às 23h00 - Afoxé Filhos de Zaze

23h00 às 0h30 - Andeson Cleomar

0h30 às 2h - Se Orú Obaí - Gean Ramos

até acabar - Palco Aberto

10/09 - Domingo

Retorno dos participantes

Veja também

CANAL SAÚDE Como evitar as bolhas e calos nos pés