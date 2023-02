A- A+

CONEXÃO CAFÉ Negócios criativos com café Giovanna Serrano e Abraão Figueiredo foram os convidados e abordaram o tema no Conexão Café desta semana

Quando pensamos em empreendimentos ligados ao café imaginamos logo cafeterias, não é mesmo? Mas o mercado de café vai muito além de coffeeshops, torrefações e empórios. Existe uma variedade de possibilidades de se empreender com café. Para explorar este universo convidamos dois empreendedores criativos que trabalham com café em negócios criativos para um papo de café. Nossos convidados foram a Giovanna Serrano e o Abraão Figueiredo, no Conexão Café desta quinta-feira (02).

Abraão Figueiredo falou como o café entrou na sua vida.

“Desde criança eu sempre gostei de café. Lembro da minha infância, tinha uma vizinha que torrava o café em casa, pisava o café no pilão de madeira, e esses momentos ficaram na minha memória”, destacou Abraão.

Já Giovanna Serrano falou um pouco sobre sua trajetória com o café.

“O café para mim é uma coisa muito abstrata, pois lembrava do meu avô indo pro sítio. Quando vim para o Brasil em 2016, entrei em uma cafeteria e um certo dia o barista faltou e eu o substituí”, disse Giovanna.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.





Veja também

CANAL SAÚDE O que é a "doença do beijo" e quais as consequências para a saúde